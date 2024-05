DLC для Destiny 2 бесплатен до The Final Shape, и в него стоит сыграть

08.05.2024

Bungie объявила, что почти весь загружаемый и сезонный контент в этом месяце будет доступен бесплатно.

Если вы играете в бесплатную Destiny 2, это лучший момент, чтобы вернуться в игру. С настоящего момента и до выхода расширения The Final Shape 4 июня вы сможете наслаждаться всеми тремя дополнениями к игре, а также последними четырьмя сезонными материалами. Если быть более конкретным, вы получите доступ к расширениям Shadowkeep, Beyond Light и The Witch Queen, включая их сюжетные кампании, экзотические квесты, налеты и рейды. Если мы правильно помним, старый контент больше не доступен (закат/сохранён) даже для платных игроков, так что, за исключением DLC Lightfall, вы в значительной степени получаете полный опыт. Однако, если вы являетесь подписчиком PS Plus, вы также можете получить Lightfall бесплатно.

Помимо этих основных выпусков контента, у вас будет доступ ко всем мероприятиям и сюжетам шестого класса, включая последние четыре сезона, то есть сезоны с 20 по 23. Обратите внимание, что пакет «30-летие» не включен. Все снаряжение, которое вам удастся собрать, следует сохранить даже после запуска The Final Shape, хотя подклассы, такие как Stasis или Strand, больше не будут доступны для тех, у кого нет соответствующих DLC.

Если у вас пока мало свободного времени, но вы хотите его попробовать, я рекомендую кампанию «Королева ведьм». Его длинные миссии кажутся более тщательными, чем обычные десятиминутные забастовки в старых сюжетных кампаниях. Если у вас еще есть время, возможно, посетите сезонные события 6-го класса, такие как «Сезон ведьмы» или «Сезон желаний». Последний мне больше всего нравится, поскольку он возвращает Ривен.

Это отличный ход, позволяющий вернуть в игру больше игроков. Количество игроков сократилось после задержки запуска The Final Shape. Для понимания: незадолго до выхода последнего обновления Into the Light количество игроков в Steam составляло около 50 000. Это число увеличилось вдвое после обновления, в котором появилось новое PvE-событие. Кстати, если вы еще не пробовали, я настоятельно рекомендую это сделать, так как это позволит вам получить хорошее оружие и доспехи. Некоторые из них даже имеют красную рамку, что означает, что вы можете создать их позже, как захотите.

Хотя это фантастическая возможность для вернувшихся и пользователей бесплатной игры, мы должны признаться, что как платный игрок я чувствую себя немного обделенным. Поскольку у меня есть все DLC и сезонные абонементы, я ничего от этого не получаю. Мы предполагаем, что, по крайней мере, больше игроков получат удовольствие от игры, что может сократить время подбора игроков. Так что, если вы давно не играли, не теряйте времени и заходите обратно в игру, у вас есть время только до 4 июня.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...