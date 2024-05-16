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G.Skill Ripjaws M5 RGB предлагает быстрые комплекты DDR5 емкостью 96 ГБ

17.05.2024
G.Skill Ripjaws M5 RGB предлагает быстрые комплекты DDR5 емкостью 96 ГБ

G.Skill анонсировала серию Ripjaws M5 RGB DDR5 для платформ Intel. Эта новая линейка обеспечивает высокую скорость современных модулей емкостью 48 ГБ, не забывая при этом о роскоши.

Серия Ripjaws M5 RGB первоначально будет доступна со скоростью до 6400 МТ/с и емкостью 96 ГБ (2×48 ГБ). В дальнейшем станут доступны и другие варианты, предлагающие скорость 6000 МТ/с, 5600 МТ/с и 5200 МТ/с, емкостью от 32 ГБ (2×16 ГБ) до 96 ГБ (2×48 ГБ). Однако не все емкости обеспечивают более высокую скорость, поэтому вам необходимо просмотреть таблицу ниже для получения более подробной информации.

G.Skill Ripjaws M5 RGB предлагает быстрые комплекты DDR5 емкостью 96 ГБ

 

Что касается задержки, эта новая серия варьируется от 40-40-40 на самых медленных частях DDR5-5200 до 32-39-39 на самой быстрой DDR5-6400. Независимо от выбранной вами скорости, эти модули включают профили Intel XMP 3.0 для быстрой и простой настройки, раскрывающей весь их потенциал. Позже к линейке должны присоединиться и другие варианты, которые потенциально могут похвастаться более высокими скоростями.

Как вы можете догадаться, они в основном ориентированы на платформы Intel, хотя ничто не мешает им работать и на AMD, если вы любите немного повозиться. Тем не менее, чтобы избежать разочарований, используйте их так, как предписывает G.Skill.

G.Skill Ripjaws M5 RGB предлагает быстрые комплекты DDR5 емкостью 96 ГБ

 

Модули Ripjaws M5 RGB DDR5 имеют лаконичный дизайн, охлаждаются матово-белыми или матово-черными алюминиевыми теплораспределителями высотой 41 мм и увенчаны полосой RGB для тех, кто любит некоторые цвета в своих сборках. Должен сказать, я предпочитаю этот дизайн серии Trident Z 5, хотя оба они приятны для глаз. Кроме того, 2×48 ГБ со скоростью выше 6000 МТ/с — это именно то, что я имею в виду в качестве потенциального обновления. Теперь осталось дождаться варианта EXPO.

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Тэги: , , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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