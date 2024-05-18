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AMD может работать над тремя вариантами Zen 6

18.05.2024
AMD может работать над тремя вариантами Zen 6

Последние слухи предполагают, что AMD, возможно, работает над несколькими конструкциями Zen 6, каждая из которых ориентирована на различную плотность и эффективность. Если это правда, покупка процессора Ryzen может оказаться немного сложной задачей, но мы будем здесь, чтобы помочь вам.

Согласно закону Мура мертв, у AMD есть три варианта Zen 6: Standard, Dense Classic и Client Dense. Последний стремится быть наиболее насыщенным за счет эффективности. Мы говорим об увеличении плотности на 50 %, что сократит пространство кристалла вдвое, что позволит AMD в два раза увеличить количество кристаллов на одну кремниевую пластину. Будем надеяться, что эта экономия перейдет к клиентам за счет более дешевых процессоров.

AMD рассчитывает завершить разработку общей конструкции этой архитектуры примерно в третьем квартале 2024 года. Тем не менее, похоже, что команда Red еще не определилась с тем, какая часть Zen 6 будет использовать 2-нм производственный узел. Если это займет слишком много времени, это может привести к задержке выпуска чипов до 2026 года. Согласно информации источника, мы знаем, что по крайней мере 16- и 32-ядерные варианты будут использовать 2-нм техпроцесс.

MLID добавил, что, хотя изначально AMD планировала использовать для своего преемника контроллер памяти, почти идентичный Zen 5, планы радикально изменились. Вместо этого Zen 6 получит совершенно новый дизайн, практически созданный с нуля. То же самое относится и к Планировщику выполнения, который бренд перестроил с нуля. Другими словами, Zen 6 может стать таким же большим скачком, как Zen от первого ко второму поколению.

Другие слухи утверждают, что флагманские модели могут иметь 128 линий PCIe Gen 5 наряду с 64 линиями PCIe Gen 6 с поддержкой 16 каналов DDR5-6400. Для ясности: речь здесь не идет о чипах для настольных ПК, это продукты серверного уровня со 128 или 256 ядрами.

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Прежде чем заходить слишком далеко в спекуляциях, нам нужно сначала дождаться, пока Zen 5 покажет свою ценность. Мы должны увидеть это через пару недель на выставке Computex.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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