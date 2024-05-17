Ghost of Tsushima представляет новую функцию для ПК, о которой я хочу увидеть больше

17.05.2024

Режиссерская версия Ghost of Tsushima наконец-то вышла в Steam после долгого ожидания. Если оставить в стороне недавние скандальные махинации Sony с PlayStation Network (PSN), то порт для ПК представляет собой знаковую игру, которая делает то, чего мы никогда раньше не видели. Впервые вы можете совместить масштабирование Nvidia DLSS с генерацией кадров AMD FSR 3. Фактически, вы даже можете добавить Intel XeSS к решению Team Red. Это настоящий микс.

Это может показаться странной парой, но у нее есть свои преимущества. В то время как Nvidia фиксирует DLSS 3 Frame Generation на своих новейших видеокартах серии GeForce RTX 4000, решение AMD гораздо менее придирчиво. Вы можете установить его на карты серии RTX 3000, такие как RTX 3080, который мы здесь используем, и при этом использовать с ним значительно более совершенный апскейлер DLSS 2. Что касается технологии Frame Generation, разница в производительности между двумя брендами меньше. И Nvidia, и AMD предлагают одинаковое качество, так что это беспроигрышный вариант.

В нашем тестировании сочетание Nvidia DLSS 2 с AMD FSR привело к увеличению производительности примерно на 50%. Это подтверждают люди из X (Twitter), которые видят 170 кадров в секунду в разрешении 4K при максимальных настройках с использованием RTX 3090. Конечно, ваш результат может варьироваться в зависимости от того, какую модель вы используете.

Если вы не знаете, какая технология какая, это довольно просто, если разобраться с брендингом. По своей сути Nvidia DLSS (суперсэмплинг глубокого обучения), AMD FSR (суперразрешение FidelityFX) и Intel XeSS (суперсэмплинг Xe) являются устройствами масштабирования, то есть перед его воссозданием они визуализируют изображение с более низким разрешением, которое меньше нагружает ваше оборудование, используя алгоритмы для достижения более высокого разрешения, которое вы хотите. Пара улучшений поколений означают, что вы получаете намного больше кадров, а четкость иногда даже лучше, чем нативная, если вам повезет.

С другой стороны, генерация кадров использует другую технику. Подобные алгоритмы помещают искусственный кадр между двумя кадрами с повышенным разрешением, что-то вроде сэндвича. В результате вы получаете больше кадров без снижения производительности вашего ПК.

Мы впервые видим AMD FSR 3.1 в действии с тех пор, как в марте компания отделила Frame Generation. Однако неофициально FSR и DLSS уже давно работают вместе благодаря модам. Будем надеяться, что последуют и другие игры, учитывая, насколько хорошо Nixxes Software портировала оригинальный шедевр Sucker Punch Productions.

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