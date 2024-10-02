Mozilla Thunderbird выходит на Android с новой бета-версией

Популярный почтовый клиент с открытым исходным кодом, Mozilla Thunderbird, только что запустил бета-версию своего приложения для Android. Этот выпуск, версия 8.0b1, доступен как предварительный выпуск с рядом новых функций и улучшений.
Вот некоторые примечательные функции, улучшения и исправления ошибок в Thunderbird для Android 8.0b1 (бета) версия:
1. Фирменный стиль Thunderbird для Android:
В этой бета-версии представлен официальный бренд Thunderbird для Android, который отличается от своего предыдущего названия K-9 Mail.
2. Обновленный дизайн:
Пользователи сразу заметят обновленный язык дизайна, панель навигации Material 3 и обновленную цветовую схему.
3. Упрощена миграция:
Для тех, кто уже использует K-9 Mail или предыдущую сборку Thunderbird для Android, перенос настроек на новую версию теперь является простым процессом.
4. Основные улучшения:
Этот бета-релиз включает Glean SDK для улучшенного сбора и анализа данных. Кроме того, заложена основа для поддержки финансовых взносов через подписки Google Play.
5. Повышенная безопасность и конфиденциальность:
При шифровании заголовков электронных писем приложение теперь использует «[…]» для внешнего заголовка, что повышает конфиденциальность.
6. Упрощенные настройки:
Настройки «Папки назначения при перемещении/копировании» и «Папки для поиска» были удалены для удобства пользователей.
7. Сосредоточьтесь на стабильности и производительности:
Был проведён значительный рефакторинг критически важных областей, таких как список сообщений, учётные записи и папки, что улучшило удобство сопровождения и производительность. Также были исправлены многочисленные ошибки, сбои и другие проблемы.
8. Открытый исходный код и поддержка сообщества:
Thunderbird для Android по-прежнему разрабатывается с открытым исходным кодом и приветствует вклад сообщества. Проект использует лицензию Apache версии 2.0.
9. Известные проблемы:
Имейте в виду, что функция импорта настроек может отображать приложения, которые ещё не поддерживают её, что приводит к неудачному импорту.
Бета-версия Thunderbird 8.0b1 доступна в Google Play Store и на официальной странице проекта GitHub. Однако она пока недоступна в F-droid.
Чтобы попробовать Thunderbird на своих устройствах Android, вы можете загрузить бета-версию Thunderbird в магазине Google Play. Хотя я не могу рекомендовать прямую загрузку и установку APK-файлов из-за пределов магазина Google Play Store из-за угроз безопасности, некоторые из вас могут захотеть установить apk-файл напрямую. В этом случае, пожалуйста, выполните следующие действия:
Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами или соображениями безопасности, рекомендуется удалить приложение или вернуться к предыдущей версии.
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