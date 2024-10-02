Mozilla Thunderbird выходит на Android с новой бета-версией

Популярный почтовый клиент с открытым исходным кодом, Mozilla Thunderbird, только что запустил бета-версию своего приложения для Android. Этот выпуск, версия 8.0b1, доступен как предварительный выпуск с рядом новых функций и улучшений.

Вот некоторые примечательные функции, улучшения и исправления ошибок в Thunderbird для Android 8.0b1 (бета) версия:

1. Фирменный стиль Thunderbird для Android:

В этой бета-версии представлен официальный бренд Thunderbird для Android, который отличается от своего предыдущего названия K-9 Mail.

2. Обновленный дизайн:

Пользователи сразу заметят обновленный язык дизайна, панель навигации Material 3 и обновленную цветовую схему.

3. Упрощена миграция:

Для тех, кто уже использует K-9 Mail или предыдущую сборку Thunderbird для Android, перенос настроек на новую версию теперь является простым процессом.

4. Основные улучшения:

Этот бета-релиз включает Glean SDK для улучшенного сбора и анализа данных. Кроме того, заложена основа для поддержки финансовых взносов через подписки Google Play.

5. Повышенная безопасность и конфиденциальность:

При шифровании заголовков электронных писем приложение теперь использует «[…]» для внешнего заголовка, что повышает конфиденциальность.

6. Упрощенные настройки:

Настройки «Папки назначения при перемещении/копировании» и «Папки для поиска» были удалены для удобства пользователей.

7. Сосредоточьтесь на стабильности и производительности:

Был проведён значительный рефакторинг критически важных областей, таких как список сообщений, учётные записи и папки, что улучшило удобство сопровождения и производительность. Также были исправлены многочисленные ошибки, сбои и другие проблемы.

8. Открытый исходный код и поддержка сообщества:

Thunderbird для Android по-прежнему разрабатывается с открытым исходным кодом и приветствует вклад сообщества. Проект использует лицензию Apache версии 2.0.

9. Известные проблемы:

Имейте в виду, что функция импорта настроек может отображать приложения, которые ещё не поддерживают её, что приводит к неудачному импорту.

Попробуйте бета-версию Thunderbird 8.0b1 на Android

Бета-версия Thunderbird 8.0b1 доступна в Google Play Store и на официальной странице проекта GitHub. Однако она пока недоступна в F-droid.

Чтобы попробовать Thunderbird на своих устройствах Android, вы можете загрузить бета-версию Thunderbird в магазине Google Play. Хотя я не могу рекомендовать прямую загрузку и установку APK-файлов из-за пределов магазина Google Play Store из-за угроз безопасности, некоторые из вас могут захотеть установить apk-файл напрямую. В этом случае, пожалуйста, выполните следующие действия:

Загрузите APK: посетите https://github.com/thunderbird/thunderbird-android/releases/tag/THUNDERBIRD_8_0b1 и загрузите файл “thunderbird-8.0b1.apk”. Включить неизвестные источники: На вашем устройстве Android перейдите в Настройки > Безопасность или аналогичное меню и включите опцию “Неизвестные источники”. Это позволяет устанавливать приложения не из Play Store, а из других источников. Установите APK: Найдите загруженный APK-файл на своем устройстве и коснитесь его, чтобы начать процесс установки. Запустите Thunderbird: После завершения установки вы можете запустить приложение Thunderbird и начать им пользоваться.

Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами или соображениями безопасности, рекомендуется удалить приложение или вернуться к предыдущей версии.

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