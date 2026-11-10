Mozilla Firefox 160 представляет мини-окно с контролем скорости «Картинка в картинке»

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Mozilla выпустила Firefox 160, последнюю версию веб-браузера с открытым исходным кодом, основным дополнением которого является Mini Window, которое позволяет пользователям перемещать вкладку браузера или выбранный раздел веб-страницы в отдельное, всегда отображаемое сверху окно, сохраняя содержимое видимым при работе в других вкладках или приложениях.

Кроме того, в проигрывателе «картинка в картинке» в Firefox теперь есть элементы управления скоростью воспроизведения, позволяющие пользователям регулировать воспроизведение видео в диапазоне от 0,25x до 2,0x. Эта настройка доступна, когда плавающее окно проигрывателя имеет средний размер или больше.

Еще одно важное дополнение — поддержка распознавания речи на устройстве с помощью Web Speech API. Firefox 160 теперь может распознавать речь в режиме реального времени на 40 языках, что позволяет веб-сайтам использовать эту функцию без отправки аудио в удаленную службу распознавания.

Кроме того, браузер теперь может воспроизводить файлы MKV, содержащие аудио в форматах FLAC, MP3 или PCM. В macOS Mozilla перевела рендеринг WebGL на графический API Apple Metal, что должно повысить производительность на некоторых сайтах.

В Firefox 160 пользователи могут перетаскивать записи из боковой панели «История» прямо на панель вкладок, чтобы открывать их в новых вкладках. В адресной строке улучшен визуальный контраст между доменным именем и остальной частью URL, что упрощает идентификацию посещаемого сайта.

Кроме того, в контекстном меню адресной строки теперь отображается пункт «Вставить и выполнить поиск», а не «Вставить и перейти», если в буфере обмена содержится поисковый запрос, а не веб-адрес.

Также улучшена доступность PDF-файлов. Документы, созданные с помощью функции «Сохранить в PDF» в Firefox, теперь содержат контент MathML, который могут интерпретировать вспомогательные технологии, в том числе программы чтения с экрана.

Что касается конфиденциальности и разрешений, Firefox теперь предлагает опцию «Никогда не разрешать» для сайтов, которые постоянно запрашивают разрешение на открытие внешних приложений, таких как почтовые клиенты, по mailto: ссылкам, а заблокированными сайтами можно управлять в настройках браузера.

В Firefox для Android по умолчанию включены ограничения доступа к локальной сети. Веб-сайты должны запрашивать разрешение перед подключением к устройствам в локальной сети или доступом к приложениям и сервисам, работающим на устройстве.

Что касается исправлений ошибок, в Firefox 160 устранена проблема, из-за которой первый символ, введенный в адресную строку или строку поиска, мог теряться при вводе сразу после нажатия на поле. Также устранены зависания на несколько секунд при входе на веб-сайты интрасети с использованием аутентификации NTLM или Kerberos.

В macOS исправлены ошибки, из-за которых загруженные файлы открывались в неправильном приложении, ссылки из внешних приложений неожиданно выводили Firefox на передний план, а также проблемы с диалоговыми окнами сохранения при одновременной загрузке нескольких файлов.

Пользователи Android получили исправления для отображения URL-адресов, содержащих нелатинские символы, обработки веб-адресов с пробелами, а также для выделения и позиционирования текста с помощью сенсорных жестов.

Бинарные файлы Firefox 160 доступны на серверах загрузки Mozilla. Пользователи Windows и macOS получат обновление по беспроводной сети в ближайшие несколько дней. Пользователи Linux также скоро увидят Firefox 160 в своих репозиториях.

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