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Поиск в ChatGPT Теперь доступен для всех, учетная запись не требуется!

06.02.2025
Поиск в ChatGPT Теперь доступен для всех, учетная запись не требуется!

Теперь вы можете использовать поиск в ChatGPT без регистрации и входа в систему. Да, OpenAI сделал свой инструмент поиска доступным для всех, что значительно упрощает поиск информации в интернете.

Изначально OpenAI запустил поиск ChatGPT 31 октября 2024 года, но изначально он был доступен только платным подписчикам.

16 декабря 2024 года поиск в ChatGPT стал доступен всем пользователям, вошедшим в систему, в регионах, где доступен ChatGPT. Это коснулось и бесплатных пользователей на сайте chatgpt.com, а также пользователей настольных и мобильных приложений.

Последнее обновление, сделавшее поиск в ChatGPT доступным без необходимости создавать учётную запись, было анонсировано в X (ранее — Twitter).

 

Это означает, что теперь вы можете получить к нему прямой доступ без входа в систему или создания учётной записи.

 

Поиск в ChatGPT — это функция, которая позволяет задавать вопросы и искать ответы в интернете. Это похоже на обычную поисковую систему, но она также может понимать уточняющие вопросы, как в разговоре. Она может давать быстрые ответы, а также предоставлять ссылки на источники информации.

  • Он предоставляет актуальную информацию, например, новости, прогноз погоды и результаты спортивных матчей.
  • Он работает с другими компаниями, предоставляя вам данные в режиме реального времени.
  • Он использует специальную версию модели GPT-4o для понимания и поиска информации.
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Как работает поиск в ChatGPT?

Когда вы задаёте вопрос, ChatGPT решает, нужно ли ему искать ответ в интернете. Вы также можете указать ему на необходимость поиска, нажав кнопку.

Как вы видите на скриншоте ниже, я нажал кнопку «Поиск» в окне поиска ChatGPT.

Использование Поиска в ChatGPT Без Учетной Записи

Использование Поиска в ChatGPT Без Учетной Записи

 

В ответах будут ссылки на сайты, откуда взята информация, чтобы вы могли легко проверить её самостоятельно.

 

Кто Может Им воспользоваться?

Теперь любой может бесплатно использовать поиск ChatGPT на сайте ChatGPTне создавая учётную запись. Он также работает в мобильном приложении. Это изменение позволяет всем находить нужную информацию без необходимости создавать учётную запись.

 

Почему Это так Важно?

  • Больше людей смогут использовать его: поскольку вам не нужна учётная запись, больше людей смогут использовать поиск ChatGPT. Это упрощает поиск информации в интернете.
  • Конкуренция: этот шаг делает ChatGPT более серьёзным конкурентом для других поисковых систем, таких как Google и Bing. Упростив его использование, OpenAI надеется, что больше людей будут пользоваться им вместо других поисковых систем.
  • Улучшенные данные: чем больше людей будут пользоваться приложением, тем больше данных OpenAI сможет собрать, что поможет улучшить функцию поиска.

 

Что еще нового в OpenAI?

  • OpenAI Новая модель ИИ и функция: недавно была представлена новая модель ИИ и новая функция под названием «Глубокое исследование».
  • Новый логотип: появился новый логотип ChatGPT, показывающий, что OpenAI действительно старается сделать сервис популярным.
  • Расширение Chrome: существует специальное расширение для веб-браузера Chrome, которое позволяет выполнять поиск прямо в адресной строке браузера
  • OpenAI Планы на будущее: хочет сделать его ещё лучше, упростив поиск информации о покупках и путешествиях, а также более глубокие исследования с использованием новых технологий. В будущем они также планируют добавить голосовые команды.
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Сейчас это популярная тема в интернете. Сможет ли поиск ChatGPT превзойти поисковую систему Google?

Хотя ChatGPT теперь более доступен, он всё ещё не так популярен, как Google, который является основной поисковой системой, которой пользуются люди. Возможно, потребуется время, чтобы он стал серьёзным конкурентом, но это большой шаг вперёд. Возможно, благодаря этому изменению ChatGPT сможет увеличить свою долю на рынке поиска.

 

Заключение

Поиск в ChatGPT теперь доступен каждому без необходимости регистрироваться. Это позволяет быстро находить информацию в интернете. OpenAI работает над тем, чтобы в будущем сделать его ещё лучше. Следите за тем, как ChatGPT меняет способы поиска в интернете.

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