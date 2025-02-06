Поиск в ChatGPT Теперь доступен для всех, учетная запись не требуется!

Теперь вы можете использовать поиск в ChatGPT без регистрации и входа в систему. Да, OpenAI сделал свой инструмент поиска доступным для всех, что значительно упрощает поиск информации в интернете.
Изначально OpenAI запустил поиск ChatGPT 31 октября 2024 года, но изначально он был доступен только платным подписчикам.
16 декабря 2024 года поиск в ChatGPT стал доступен всем пользователям, вошедшим в систему, в регионах, где доступен ChatGPT. Это коснулось и бесплатных пользователей на сайте chatgpt.com, а также пользователей настольных и мобильных приложений.
Последнее обновление, сделавшее поиск в ChatGPT доступным без необходимости создавать учётную запись, было анонсировано в X (ранее — Twitter).
Это означает, что теперь вы можете получить к нему прямой доступ без входа в систему или создания учётной записи.
Поиск в ChatGPT — это функция, которая позволяет задавать вопросы и искать ответы в интернете. Это похоже на обычную поисковую систему, но она также может понимать уточняющие вопросы, как в разговоре. Она может давать быстрые ответы, а также предоставлять ссылки на источники информации.
Когда вы задаёте вопрос, ChatGPT решает, нужно ли ему искать ответ в интернете. Вы также можете указать ему на необходимость поиска, нажав кнопку.
Как вы видите на скриншоте ниже, я нажал кнопку «Поиск» в окне поиска ChatGPT.
В ответах будут ссылки на сайты, откуда взята информация, чтобы вы могли легко проверить её самостоятельно.
Теперь любой может бесплатно использовать поиск ChatGPT на сайте ChatGPT, не создавая учётную запись. Он также работает в мобильном приложении. Это изменение позволяет всем находить нужную информацию без необходимости создавать учётную запись.
Сейчас это популярная тема в интернете. Сможет ли поиск ChatGPT превзойти поисковую систему Google?
Хотя ChatGPT теперь более доступен, он всё ещё не так популярен, как Google, который является основной поисковой системой, которой пользуются люди. Возможно, потребуется время, чтобы он стал серьёзным конкурентом, но это большой шаг вперёд. Возможно, благодаря этому изменению ChatGPT сможет увеличить свою долю на рынке поиска.
Поиск в ChatGPT теперь доступен каждому без необходимости регистрироваться. Это позволяет быстро находить информацию в интернете. OpenAI работает над тем, чтобы в будущем сделать его ещё лучше. Следите за тем, как ChatGPT меняет способы поиска в интернете.