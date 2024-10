Raspberry Pi OS теперь включает Wayland по умолчанию на всех моделях Raspberry Pi

Сегодня был выпущен обновлённый дистрибутив Raspberry Pi OS на базе Debian для одноплатных компьютеров Raspberry Pi с несколькими новыми интересными функциями, связанными с Wayland, обновлёнными компонентами, исправлениями ошибок и другими изменениями.

Самым большим изменением в новой версии ОС Raspberry Pi является включение по умолчанию компоновщика labwc Wayland на всех моделях Raspberry Pi. В предыдущих версиях ОС Raspberry Pi система окон Wayland использовалась по умолчанию только на моделях Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5.

«Большую часть этого года мы работали над переносом labwc на Raspberry Pi Desktop, — сказал Саймон Лонг из Raspberry Pi в объявлении. — После тщательной оптимизации нашего оборудования мы достигли того, что настольные компьютеры labwc работают так же быстро, как X на старых моделях Raspberry Pi».

Существующие пользователи ОС Raspberry Pi будут переведены на компоновщик labwc Wayland при следующем обновлении их системы. При следующей перезагрузке им будет предложено перейти на labwc. Разработчики Raspberry Pi рекомендуют всем пользователям перейти на labwc для более удобной и плавной работы с Raspberry Pi Desktop.

Помимо включения Wayland по умолчанию во всех моделях Raspberry Pi, новая версия Raspberry Pi OS значительно улучшает поддержку использования рабочего стола Raspberry Pi с сенсорным экраном, добавляя возможность автоматически отображать и скрывать виртуальную клавиатуру, а также поддержку эквивалентов щелчка правой кнопкой мыши и двойного щелчка для сенсорных дисплеев.

Кроме того, в нём представлен новый инструмент настройки экрана под названием Raindrop, который заменяет ARandR и поддерживает labwc и сенсорные экраны. Он добавляет поддержку динамической загрузки плагинов во время работы, улучшает интеграцию с Raspberry Pi Connect и по умолчанию добавляет экранную клавиатуру Squeekboard, которая автоматически запускается в системах с сенсорными экранами.

Помимо прочих изменений, новая версия Raspberry Pi OS изменяет работу кнопки питания на Raspberry Pi 5, чтобы снизить нагрузку на процессор при закрытии диалогового окна, изменяет мастер первого запуска, чтобы по умолчанию не выполнять автоматическое сопряжение Bluetooth HID-устройств, добавляет URL-адрес с информацией по технике безопасности в главное меню и добавляет недостающие курсоры в тему значков.

Также исправлены различные утечки памяти в файловом менеджере PCManFM, устранена ошибка, возникавшая при запуске настроек внешнего вида в безголовых системах, а также ошибка, возникавшая при открытии выбора значков в диалоговом окне свойств приложения. Ядро обновлено до версии Linux 6.6.51 LTS, а веб-браузеры Mozilla Firefox и Chromium обновлены до версий 131.0.3 и 130.0.6723.58 соответственно.

Вы можете скачать новую версию Raspberry Pi OS прямо сейчас с официального сайта. Raspberry Pi OS поддерживает все модели Raspberry Pi, включая Raspberry Pi 1A+, 1B+, 2B, 3B, 3B+, 3A+, 4B, 400, CM1, CM3, CM3+, CM4, CM4S, Zero, Zero W и Zero 2 W. Существующим пользователям Raspberry Pi OS нужно только обновить свои установки, выполнив приведенные ниже команды в эмуляторе терминала или с помощью графического средства обновления пакетов.

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

