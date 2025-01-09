Raspberry Pi 5 представляет модель на 16 ГБ по цене 120 долларов

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Линейка Raspberry Pi только что получила серьёзное обновление: фонд представил вариант с 16 ГБ памяти своего популярного Raspberry Pi 5. При цене 120 долларов новая модель значительно расширяет ассортимент памяти как для энтузиастов, так и для профессионалов, предлагая свежую альтернативу существующим конфигурациям с 2 ГБ, 4 ГБ и 8 ГБ памяти.

Когда осенью 2023 года была представлена модель Raspberry Pi 5, были доступны только версии с 4 ГБ и 8 ГБ памяти. Затем, прошлым летом, появилась версия с 2 ГБ памяти для проектов с ограниченным бюджетом.

Теперь, с появлением 16 ГБ, мы делаем ещё один шаг вперёд, поскольку это соответствует растущему спросу со стороны пользователей, которым требуется больше памяти для сложных вычислительных задач — например, для больших языковых моделей, вычислительной гидродинамики и других ресурсоёмких задач.

Хотя многие проекты без проблем работают на 8 ГБ (или даже 2 ГБ) памяти, улучшенная производительность процессора Pi открывает возможности для более сложных приложений.

Кроме того, хотя операционная система Raspberry Pi сама по себе относительно экономно расходует системные ресурсы, некоторые дистрибутивы Linux, такие как Ubuntu, значительно выигрывают от дополнительной памяти при использовании на настольных компьютерах.

В основе этого обновления лежит процессор Broadcom BCM2712 с тактовой частотой D0, который теперь поддерживает объём памяти более 8 ГБ.

Кроме того, новое решение Micron в виде одного чипа, содержащего восемь микросхем LPDDR4X с пропускной способностью 16 Гбит/с, позволило Raspberry Pi выпустить беспрецедентную версию Pi 5 с 16 ГБ памяти.

Читатели могут ознакомиться с официальным объявлением Raspberry Pi для получения дополнительной информации и идей.

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