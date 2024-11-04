Redox OS на базе Rust поддерживает RISC-V и теперь работает на Raspberry Pi 4

Самый непобедимый человек — это тот, кому не страшно быть глупым (В.О. Ключевский).

Проект операционной системы Redox OS с открытым исходным кодом на базе Rust получил новое ежемесячное обновление.

Вот некоторые из достижений, которых удалось добиться за октябрь в этой оригинальной операционной системе с открытым исходным кодом на базе Rust:

RISC-V теперь является поддерживаемой платформой для Redox OS. Андрей Туркин и Джереми Соллер в последнее время много работали над поддержкой RISC-V и добились того, что Redox OS может работать с рабочим столом в эмуляторе QEMU.

Raspberry Pi 4 теперь загружает Redox OS. Он переходит на экран входа в систему, но поддержка USB и другие функции ещё не завершены.

Операционная система Redox перенесена в COSMIC Store:

Различные обновления драйверов ACPI.

Формат пакета pkgar теперь включен по умолчанию.

LuaJIT и другое программное обеспечение были перенесены в Redox OS.

Более подробная информация о последних достижениях в разработке Redox OS доступна в блоге Redox-OS.org.

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