Redox OS на базе Rust поддерживает RISC-V и теперь работает на Raspberry Pi 4

Проект операционной системы Redox OS с открытым исходным кодом на базе Rust получил новое ежемесячное обновление.
Вот некоторые из достижений, которых удалось добиться за октябрь в этой оригинальной операционной системе с открытым исходным кодом на базе Rust:
RISC-V теперь является поддерживаемой платформой для Redox OS. Андрей Туркин и Джереми Соллер в последнее время много работали над поддержкой RISC-V и добились того, что Redox OS может работать с рабочим столом в эмуляторе QEMU.
Raspberry Pi 4 теперь загружает Redox OS. Он переходит на экран входа в систему, но поддержка USB и другие функции ещё не завершены.
Операционная система Redox перенесена в COSMIC Store:
Различные обновления драйверов ACPI.
Формат пакета pkgar теперь включен по умолчанию.
LuaJIT и другое программное обеспечение были перенесены в Redox OS.
Более подробная информация о последних достижениях в разработке Redox OS доступна в блоге Redox-OS.org.
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