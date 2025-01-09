Pilet: Модульный портативный мини-компьютер на базе Raspberry Pi

Вы ищете мини-компьютер, сочетающий в себе очарование ретро и современные технологии? Познакомьтесь с Pilet, новым модульным мини-компьютером с открытым исходным кодом на базе Raspberry Pi 5. Pilet с 7-часовым временем автономной работы и ценой от $199 предназначен для изобретателей, творцов, учащихся и программистов, которым нужна полная свобода в настройке своих устройств.
Pilet разрабатывается компанией soulscircuit и доступен для предзаказа на Kickstarter. Разработчик утверждает, что проект был полностью профинансирован всего за 5 минут!
В связи с высоким спросом команда делает специальное предложение: первые 100 участников получат бесплатный модуль NVMe. Кроме того, если кампания соберёт 1 миллион долларов, они добавят модульную клавиатуру/геймпад для модели Pilet 7.
Pilet — это ретро-футуристический мини-компьютер, работающий на новейшей платформе Raspberry Pi 5. Он создан таким образом, чтобы его можно было полностью модифицировать как аппаратно, так и программно, чтобы вы могли избежать ограничений закрытых систем, таких как iOS или Android.
Pilet работает с различными дистрибутивами Linux и совместим с Raspberry Pi OS «из коробки». Команда также разрабатывает Pilet OS, оптимизированную для Pilet операционную систему.
Вот некоторые из ключевых особенностей Pilet:
Аккумуляторный модуль Pilet рассчитан на большие нагрузки. Он использует TPS61088 от Texas Instruments для стабильной подачи питания даже при подключении энергозатратных периферийных устройств. Вы можете заряжать Pilet от любого источника питания 5 В USB, например от ноутбука, автомобиля или внешнего аккумулятора.
В базовый комплект не входят аккумуляторы, но вы можете приобрести их в качестве дополнения во время кампании на Kickstarter. Дополнительные аккумуляторы обеспечивают 7 часов работы экрана, а с режимом энергосбережения вы можете продлить это время ещё больше.
Pilet выпускается в двух вариантах: Pilet 5 и Pilet 7. Оба отличаются в первую очередь размером и характеристиками.
Pilet предлагает доставку по всему миру, но стоимость доставки будет рассчитана после окончания акции. Имейте в виду, что в зависимости от вашего местоположения могут взиматься импортные пошлины, НДС и налоги.
Начальная цена составляет $199 долларов США, но в базовый комплект не входит плата Raspberry Pi 5. Вы можете использовать свою плату или приобрести её отдельно.
Pilet — это не просто мини-компьютер, это платформа для творчества и инноваций. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком, студентом или просто любителем мастерить, Pilet даёт свободу для создания, модификации и исследований.
Для получения дополнительной информации посетите страницу Pilet на Kickstarter или свяжитесь с командой по адресу team@soulscircuit.com.