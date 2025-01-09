Pilet: Модульный портативный мини-компьютер на базе Raspberry Pi

Заполнять жизнь — это еще не значит обогащать ее (Из книги «Пи").

Вы ищете мини-компьютер, сочетающий в себе очарование ретро и современные технологии? Познакомьтесь с Pilet, новым модульным мини-компьютером с открытым исходным кодом на базе Raspberry Pi 5. Pilet с 7-часовым временем автономной работы и ценой от $199 предназначен для изобретателей, творцов, учащихся и программистов, которым нужна полная свобода в настройке своих устройств.

Pilet разрабатывается компанией soulscircuit и доступен для предзаказа на Kickstarter. Разработчик утверждает, что проект был полностью профинансирован всего за 5 минут!

В связи с высоким спросом команда делает специальное предложение: первые 100 участников получат бесплатный модуль NVMe. Кроме того, если кампания соберёт 1 миллион долларов, они добавят модульную клавиатуру/геймпад для модели Pilet 7.

Что такое Pilet?

Pilet — это ретро-футуристический мини-компьютер, работающий на новейшей платформе Raspberry Pi 5. Он создан таким образом, чтобы его можно было полностью модифицировать как аппаратно, так и программно, чтобы вы могли избежать ограничений закрытых систем, таких как iOS или Android.

Pilet работает с различными дистрибутивами Linux и совместим с Raspberry Pi OS «из коробки». Команда также разрабатывает Pilet OS, оптимизированную для Pilet операционную систему.

Основные характеристики Pilet

Вот некоторые из ключевых особенностей Pilet:

Raspberry Pi 5 Power : Pilet работает на базе Raspberry Pi 5 , который обеспечивает более высокую производительность и поддерживает расширенные функции, такие как PCIe и NVMe .

: Pilet работает на базе , который обеспечивает более высокую производительность и поддерживает расширенные функции, такие как и . Длительное время автономной работы : благодаря 7-часовому времени автономной работы вы можете брать свои проекты с собой куда угодно, не привязываясь к рабочему месту.

: благодаря вы можете брать свои проекты с собой куда угодно, не привязываясь к рабочему месту. Открытый исходный код : Pilet имеет полностью открытый исходный код. После запуска команда выпустит схемы, файлы печатных плат, файлы САПР и исходный код , чтобы вы могли настраивать и изменять как аппаратное, так и программное обеспечение.

: Pilet имеет полностью открытый исходный код. После запуска команда выпустит , чтобы вы могли настраивать и изменять как аппаратное, так и программное обеспечение. Модульная конструкция : модульная конструкция Pilet позволяет добавлять собственные модули, такие как камеры, датчики или даже модули LTE. Команда также работает над такими модулями, как NVMe и LTE .

: модульная конструкция Pilet позволяет добавлять собственные модули, такие как камеры, датчики или даже модули LTE. Команда также работает над такими модулями, как и . Совместимость с VESA: упрощает и делает более безопасным крепление Pilet в любом месте.

упрощает и делает более безопасным крепление Pilet в любом месте. Активное и пассивное охлаждение: металлическая задняя панель в сочетании с вентилятором обеспечивает охлаждение Raspberry Pi 5 и его бесперебойную работу.

металлическая задняя панель в сочетании с вентилятором обеспечивает охлаждение Raspberry Pi 5 и его бесперебойную работу. Поддержка модуля AI: поддерживает модуль Hailo-8L, обеспечивая вычислительную мощность 13 TOPS.

поддерживает модуль Hailo-8L, обеспечивая вычислительную мощность 13 TOPS. Задняя подставка: Позволяет пользователям устанавливать Пилет под любым углом.

Позволяет пользователям устанавливать Пилет под любым углом. Индивидуальное управление батареей: Обеспечивает стабильную производительность даже в требовательных приложениях.

Обеспечивает стабильную производительность даже в требовательных приложениях. Просто и практично: Pilet следует принципу KISS (Keep It Simple, Stupid — «Будь проще, тупица!»). Он прост в использовании, не требует дополнительных драйверов или сложных настроек. Все компоненты поддаются 3D-печати и настраиваются.

Технические характеристики

Поддерживаемый SBC : Raspberry Pi 5

: Raspberry Pi 5 Источник питания : литий-полимерные/литий-ионные аккумуляторы 3,7 В, USB-C 5 В

: литий-полимерные/литий-ионные аккумуляторы 3,7 В, USB-C 5 В Экран : 5-дюймовый или 7-дюймовый сенсорный экран IPS

: 5-дюймовый или 7-дюймовый сенсорный экран IPS Ввод/вывод : MicroHDMI (2x), USB 3.0 (2x), USB 2.0 (2x), программируемые GPIO

: MicroHDMI (2x), USB 3.0 (2x), USB 2.0 (2x), программируемые GPIO Сеть : Wi-Fi, LAN, Bluetooth 5.0, LTE (через модуль)

: Wi-Fi, LAN, Bluetooth 5.0, LTE (через модуль) Хранилище : SD-карта, NVMe SSD (через модуль)

: SD-карта, NVMe SSD (через модуль) Размеры: 175 мм x 125 мм x 28 мм

Варианты использования аккумулятора и питания

Аккумуляторный модуль Pilet рассчитан на большие нагрузки. Он использует TPS61088 от Texas Instruments для стабильной подачи питания даже при подключении энергозатратных периферийных устройств. Вы можете заряжать Pilet от любого источника питания 5 В USB, например от ноутбука, автомобиля или внешнего аккумулятора.

В базовый комплект не входят аккумуляторы, но вы можете приобрести их в качестве дополнения во время кампании на Kickstarter. Дополнительные аккумуляторы обеспечивают 7 часов работы экрана, а с режимом энергосбережения вы можете продлить это время ещё больше.

Варианты

Pilet выпускается в двух вариантах: Pilet 5 и Pilet 7. Оба отличаются в первую очередь размером и характеристиками.

Pilet 5 : это компактная версия с 5-дюймовым сенсорным экраном . Она идеально подходит для работы на ходу и оснащена трекболом , колесом прокрутки и игровыми кнопками . Она отлично подходит для игр, программирования или просто просмотра веб-страниц.

: это компактная версия с . Она идеально подходит для работы на ходу и оснащена , и . Она отлично подходит для игр, программирования или просто просмотра веб-страниц. Pilet 7: более крупная версия оснащена 7-дюймовым сенсорным экраном и по умолчанию работает под управлением KDE Plasma. Она больше похожа на планшет и предлагает больше места на экране для многозадачности. Команда также изучает съёмные модули для Pilet 7, такие как клавиатуры или геймпады.

Доставка и ценообразование

Pilet предлагает доставку по всему миру, но стоимость доставки будет рассчитана после окончания акции. Имейте в виду, что в зависимости от вашего местоположения могут взиматься импортные пошлины, НДС и налоги.

Начальная цена составляет $199 долларов США, но в базовый комплект не входит плата Raspberry Pi 5. Вы можете использовать свою плату или приобрести её отдельно.

Выводы

Pilet — это не просто мини-компьютер, это платформа для творчества и инноваций. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком, студентом или просто любителем мастерить, Pilet даёт свободу для создания, модификации и исследований.

Для получения дополнительной информации посетите страницу Pilet на Kickstarter или свяжитесь с командой по адресу team@soulscircuit.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров поста: 1

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...