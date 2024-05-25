Asus ROG NUC появится на этой неделе, и он дорогой

25.05.2024

Asus анонсировала компактный игровой компьютер ROG NUC 2024 с процессором Intel Core Ultra 9 и графическим процессором GeForce RTX 4000. Этот 2,5-литровый зверь должен дать вам много часов игр, не потребляя слишком много энергии, если вы можете себе это позволить.

Этот компьютер, выпуск которого запланирован на 24 мая, знаменует собой выход Asus на рынок компактных ПК после приобретения подразделения Intel NUC (Next-Unit of Computing). Будут предлагаться две модели: первая с процессором Core Ultra 7 155H, графическим процессором RTX 4060, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а вторая — с процессором Core Ultra 9 185H, RTX 4070, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ. хранения. Внутри вы также найдете два слота DDR5 плюс три слота M.2 2280 PCIe Gen 4, что позволяет значительно увеличить емкость хранилища и, возможно, оперативную память — используя модули емкостью 48 ГБ.

Не дайте себя обмануть: оба процессора практически идентичны и имеют шесть P-ядер и десять E-ядер. Единственная разница — это повышение частоты 4,8 ГГц против тактовой частоты 5,1 ГГц и базовая мощность 28 Вт против 45 Вт. Тем не менее, Asus позволяет процессору и графическому процессору достигать мощности до 65 Вт и 130/140 Вт соответственно, поскольку система охлаждения может с этим справиться.

Несмотря на свои компактные размеры, ROG NUC обеспечивает мощный ввод-вывод. На передней панели расположены два порта USB 3.2 Gen 2, устройство для чтения карт SD и разъем для наушников, а на задней панели расположены еще два USB 3.2 Gen 2, два USB 2.0, один Thunderbolt 4, два DisplayPort 1.4a, один HDMI 2.1, плюс локальная сеть 2,5GbE. Не стоит забывать о Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Нам бы хотелось больше портов Type-C или разъема Oculink для внешних графических процессоров по этой цене, но вот что у нас есть. По крайней мере, ROG NUC 2024 поддерживает вывод до 8K или четыре экрана 4K одновременно.

Размеры устройства составляют всего 270 x 180 x 50 мм, и вы можете установить его горизонтально или поставить вертикально. Также есть подсветка ROG Aura Sync, если вы хотите, чтобы эта роскошь скрасила ваш день. Это небольшой визуальный шаг вперед по сравнению с тем, что мы видели на CES.

Что касается цены, вариант Core Ultra 7 plus RTX 4060 обойдется вам в 11 999 иен, а вариант Core Ultra 9 plus RTX 4070 — в 14 999 иен. Хотя вы можете получить большую производительность по этой цене на обычном настольном компьютере, вы не сможете превзойти этот размер, не заплатив больше. Определенно продукт для конкретных пользователей.

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