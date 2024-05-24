Производительность графического процессора выросла на 400% за последние 8 лет, сообщает 3DMark

25.05.2024

Легко не заметить, как далеко продвинулись видеокарты AMD Radeon и Nvidia GeForce за последнее десятилетие. Этот рост — то, что мало кто испытает на себе, учитывая, что большинство обновляет свои системы каждое второе поколение. Теперь, когда UL Solutions медленно, но верно отказывается от 3DMark Time Spy, компания поделилась данными тестов, начиная с 2016 года, которые дают проясняющее представление о росте производительности графических процессоров.

Имя Time Spy должно быть знакомо как владельцам лучших видеокарт, так и жалким любителям пикселей. Результаты вы найдете во всех наших обзорах процессоров и графических процессоров, и обычно это одно из первых действий, которые я запускаю всякий раз, когда обновляю свою личную установку. На самом деле, я помню, как запускал его на своей Nvidia GeForce GTX 1070 еще в 2016 году. Но даже несмотря на этот опыт, меня уму непостижимо видеть, как изменились средние оценки за последние годы и как часто люди запускают Time Spy.

В честь выхода нового теста 3DMark Steel Nomad, компания UL Solutions составила линейный график, показывающий, как изменились оценки Time Spy. Компания утверждает, что эти данные основаны на почти ошеломляющих 48 миллионах тестов. Если подсчитать, то это более 16 000 пробежек в день за последние восемь лет. Однако ошеломляющие показатели продолжают поступать: результаты показывают, что средняя производительность графического процессора выросла в четыре раза. 400%. 4х. Это много.

Теперь важно отметить, что эти результаты, конечно, относительны. Хотя требования Time Spy остались неизменными, нагрузка, с которой сталкивается графический процессор в современных играх, значительно выше, чем в 2016 году. Как справедливо подчеркивает UL Solutions: «Время Spy начал показывать свой возраст», отсюда и возникла необходимость в замене в виде Steel Nomad.

Однако даже с этой оговоркой приятно видеть такой значительный рост средних баллов за последние годы. Теперь, когда в ближайшее время ожидаются новые архитектуры графических процессоров от Nvidia и AMD, мой аппетит к еще более высоким уровням производительности явно разгорается.

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