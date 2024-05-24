Глянцевые игровые мониторы WOLED наконец-то появились благодаря Asus

24.05.2024

С тех пор, как на сцену вышли мониторы QD-OLED, они сохранили несколько ключевых преимуществ перед своими конкурентами WOLED, включая более широкую доступность глянцевых панелей. Несмотря на продолжающиеся на протяжении многих лет призывы отказаться от матового покрытия экрана, производители в основном придерживаются этого курса. Так продолжалось до сих пор, пока Asus не представила первый (надеюсь, из многих) глянцевый игровой монитор WOLED.

Хотя матовые покрытия полезны для смягчения отражений в условиях яркого освещения, они ухудшают качество даже самых лучших игровых мониторов. Воспринимаемая цветовая насыщенность, контрастность и резкость страдают от матового покрытия и не используются широко на других устройствах с OLED-панелями, таких как телевизоры или смартфоны. Таким образом, ROG Strix OLED XG27AQDMG появился уже давно, и Asus, к счастью, не заставляет нас долго ждать.

ROG Strix OLED XG27AQDMG, анонсированный Asus через пресс-центр, предлагает ряд функций, подходящих для высококлассного игрового монитора, помимо глянцевой поверхности панели WOLED. Компания утверждает, что дисплей на 20% ярче, чем у ее предыдущего флагмана WOLED, ROG OLED PG27AQDM. Судя по мелкому шрифту, это белое изображение во весь экран в формате SDR. К сожалению, Asus пока не указывает максимальную яркость или HDR. Однако более актуально для геймеров то, что XG27AQDMG поддерживает технологию ROG Anti-Flicker. Эта функция борется с мерцанием переменной частоты обновления, которое возникает на OLED-мониторах, когда активны AMD FreeSync / Nvidia G-Sync.

Как вы, возможно, догадались из названия, XG27AQDMG — это 27-дюймовый игровой монитор. Несмотря на то, что он имеет собственное разрешение 2560 x 1440, типичное для такого размера, он отстает от альтернатив, когда дело касается частоты обновления, достигая максимального значения всего в 240 Гц. Этот недостаток становится менее ощутимым, если принять во внимание его цену в 699 долларов, при этом ожидается, что цены в Великобритании и ЕС будут зависеть от Asus по мере приближения даты выпуска монитора.

Итак, когда можно будет купить XG27AQDMG? Asus сообщает, что монитор будет доступен с 30 мая 2024 года. Если вы не можете ждать так долго, ознакомьтесь с нашим обзором Philips 27B1U7903, чтобы найти альтернативу Mini LED.

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