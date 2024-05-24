Самый персонализируемый корпус для ПК от InWin теперь доступен

24.05.2024

InWin выпустила экосистему мини-шасси ModFree, уделяя особое внимание настраиваемости и дизайну. Благодаря этому InWin стремится предложить единое решение, которое вы можете модифицировать и модернизировать в соответствии с вашими требованиями.

Серия корпусов ModFree Mini, замеченная ранее в этом году на выставке CES, наконец-то доступна для покупки. Вместе с ним вы получаете разнообразные модули расширения и детали, позволяющие настроить как внутреннюю, так и внешнюю компоновку вашей машины в соответствии с вашим стилем и потребностями. Но самое главное, InWin продолжает внедрять новые модули и детали для удовлетворения различных требований. Трудная задача, если вы спросите меня.

Для этой серии InWin выбрала два разных формата: Mod-II размером 268 x 240 x 425 мм и более крупный Mod-III размером 268 x 240 x 525 мм. Каждый из них будет доступен в трех стилях: Full Mesh для максимального потока воздуха, Monarch с перфорированными стальными панелями, создающими ощущение MechWarrior, и Timber, мой любимый, с деревянными панелями по бокам. Кроме того, вы можете выбирать между белым, черным или оранжевым цветом Monarch, а также черным или коричневым деревом.

Вы можете сшить любые варианты вместе, чтобы сделать свой собственный футляр «Монстр Франкенштейна». Вам нужно место для большого графического процессора? Добавьте дополнительную раму и подъемный кабель. Нужно больше охлаждения? Приклейте несколько сетчатых панелей. Хотите установку с двумя компьютерами? Пара двух шасси ModFree. Вы даже можете объединить рамки ModFree разного размера, чтобы создать свою собственную башню Sears Tower. Например, модуль/корпус Mod-II может вместить 3,5-слотовую видеокарту длиной до 320 мм, тогда как Mod-II поднимается на ступеньку выше — 420 мм. Возможности безграничны, если ваш кошелек тоже.

Единственное ограничение — размеры материнской платы и процессорного кулера. Вы получаете поддержку только форматов Mini-ITX с воздушными охладителями, ограниченными высотой 65 мм, в немодифицированных однокорпусных версиях. Не забудьте о слоте для 2,5-дюймового накопителя и блоке питания 170 мм для питания всего. Хотя, как мы уже говорили, сутью этой конструкции является ее настраиваемость, то есть вы можете установить более крупное оборудование, выделив для этой задачи дополнительные модули. Наконец, что касается ввода-вывода, вы получаете два USB 3.2 Gen 1, один USB 3.2 Gen 2×2 Type-C плюс комбинированный аудиоразъем.

Как вы можете догадаться, такой уровень настройки обходится недешево: 199,99 евро за ModFree mini Mod-II и 214,99 евро за более крупный ModFree Mini Mod-III. И это только начало: вы также можете добавить от 25,99 евро за модуль Mod-III до 45,99 евро за комплект чехла/сетки. Однако, если вам нужна такая детальная модификация, вы не сможете найти ее где-либо еще.

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