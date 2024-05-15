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MSI и Patriot объединяются для создания невероятно быстрой оперативной памяти DDR5

15.05.2024
MSI и Patriot объединяются для создания невероятно быстрой оперативной памяти DDR5

Patriot и MSI объединяют свои продукты Viper Xtreme 5 и MPower с новым сверхбыстрым комплектом DDR5. Такое сочетание дизайна и скорости порадует многих любителей ПК.

Этот комплект оперативной памяти, получивший название Viper Xtreme 5 RGB DDR5 MPower, может похвастаться одной из самых высоких тактовых частот в этом стандарте — 8000 МТ/с. Это должно предоставить пользователям первоклассную производительность и, что наиболее важно, одним щелчком мыши благодаря XMP 3.0. Да, к сожалению, такие высокие частоты оперативной памяти по-прежнему являются эксклюзивными для платформ Intel, хотя AMD уже обновила свой BIOS AGESA для поддержки таких скоростей.

Тем не менее, если вас не интересуют настройки в один клик, предоставляемые AMD EXPO, вы можете попробовать вручную настроить их для работы на вашей материнской плате AM5.

MSI и Patriot объединяются для создания невероятно быстрой оперативной памяти DDR5

 

По словам Патриота, помимо скорости, эта серия будет доступна в комплектах емкостью 32 ГБ (2×16 ГБ) и 48 ГБ (2×24 ГБ), которые проходят тщательное ручное тестирование и проверку на оптимальный потенциал разгона. Каждый модуль оснащен алюминиевым радиатором, дизайн которого аналогичен линейке MPower от MSI. Сверху мы также видим несколько RGB-подсветок в форме рога, что, на мой взгляд, довольно красиво. Они напоминают мне бэтаранги Бэтмена. Однако за это приходится платить меньшей совместимостью с процессорным кулером из-за размеров модулей 0,6 см (Д) x 13,5 см (Ш) x 4,4 см (В).

Из коробки эти комплекты будут работать со скоростью 5600 МТ/с при таймингах 46-46-46-90 и рабочем напряжении 1,1 В, которую можно повысить до 8000 МТ/с при таймингах 38-49-49-85 и напряжении 1,45 В. с помощью XMP. Если вы планируете использовать их на материнской плате, неспособной выдержать такую ​​скорость, Patriot также проверил два других профиля, предлагающих 7800 МТ/с при 38-48-48-84 и 7600 МТ/с при 36-48-48-84. Кроме этого, особо нечего сказать, кроме обычной пожизненной гарантии, предлагаемой для этого уровня продукта.

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Используйте правильные каналы памяти, чтобы избежать распространенной ошибки DRAM
Используйте правильные каналы памяти, чтобы избежать распространенной ошибки DRAM

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