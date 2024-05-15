Прототип нового опытного помощника Google по ИИ хочет вести видеочат с помощью вашего телефона – и ваших очков

Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту (К. Прутков).

15.05.2024

Прототип от Google “Project Astra” был анонсирован на конференции разработчиков I/O.

Помощники с искусственным интеллектом развивают больше органов чувств. В понедельник OpenAI продемонстрировала новую модель ChatGPT, которая, помимо других новых возможностей, обещает видеть, слышать и говорить через смартфоны. Теперь Google анонсирует конкурирующего помощника с аналогичными возможностями.

Во вторник на конференции разработчиков ввода-вывода компании генеральный директор DeepMind Демис Хассабис представил прототип нового опытного помощника Google по искусственному интеллекту, который может видеть через телефон пользователя и другие объекты, такие как смарт-очки. По словам компании, помощник “построен” на Gemini, существующем чат-боте Google, и некоторые из его возможностей появятся в приложении Gemini и в веб-интерфейсе позже в этом году.

Разработка является частью проекта Google DeepMind Astra, целью которого является создание “универсального агента искусственного интеллекта” для повседневной жизни пользователей. “Легко представить будущее, в котором рядом с вами может быть опытный помощник через телефон или новые захватывающие форм-факторы, такие как очки”, – сказал Хассабис нескольким тысячам разработчиков в Маунтин-Вью, Калифорния.

На демонстрационном видео видно, как человек разговаривает с агентом по искусственному интеллекту по телефону, проходя по офису. Через свою камеру они показывают помощнику по искусственному интеллекту контейнер с мелками, как если бы они разговаривали через FaceTime, и просят его выполнить “творческую аллитерацию”.

“Креативные мелки весело раскрашиваются”, – говорилось в нем. “Они, безусловно, создают красочные творения”. Человек продолжает взаимодействовать с ИИ-ботом на прогулке, затем понимает, что забыл свои очки, и просит помощи в их поиске. “Они на столе рядом с красным яблоком”, – отвечает бот.

Когда пользователь надевает эти очки, помощник по искусственному интеллекту тоже может смотреть через них — и распознает иллюстрацию, изображающую кота Шредингера на доске.

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Проект Astra: наше видение будущего помощников с искусственным интеллектом

Неясно, являются ли эти очки новым продуктом, который Google планирует запустить. Очки дополненной реальности, представленные в демо-версии, не были похожи на Google Glass, существующие смарт-очки компании, и не походили на обычные, более громоздкие гарнитуры.

“Такой агент должен понимать наш сложный и динамичный мир и реагировать на него так же, как и мы”, – сказал Хассабис на конференции. “Ему нужно будет воспринимать и запоминать то, что он видит, чтобы понимать контекст и предпринимать действия. И он должен быть инициативным, обучаемым и индивидуальным. Так что вы можете разговаривать с ним естественным образом, без задержек.”

По его словам, это то, к чему стремится Project Astra, и он добивается “больших успехов”.

Хотя прототип помощника по искусственному интеллекту от Google доступен для демонстрации участникам конференции Google I/O conference, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем технология попадет в руки обычных потребителей.

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