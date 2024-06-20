Контрабандисту ЦП грозит до 7 лет тюрьмы

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20.06.2024

Таможенники Гонконга зафиксировали и пресекли попытку контрабанды. Мужчина пересекал границу с кучей серверных процессоров, спрятанных в раме его машины.

11 июня таможня Гонконга обнаружила случай контрабанды частного автомобиля в заливе Шэньчжэнь. Пройдя мимо рентгеновского аппарата, таможенники заметили неточности в изображениях багажника, или ботинка, как мы, Блайти, его называем. Это потребовало ручного осмотра автомобиля, в результате которого внутри отсеков, расположенных по бокам, были обнаружены контрабандные товары.

В автомобиле, которым управлял 51-летний мужчина, было спрятано большое количество высокопроизводительных процессоров серверов или рабочих станций, обернутых пластиковой пленкой. По данным властей, оценочная стоимость 596 процессоров составила около 12 миллионов гонконгских долларов. Это намного больше, чем предыдущие неудачные попытки, в которых участвовало 44 графических процессора и 780 процессоров.

Если бы попытка увенчалась успехом, контрабандист уклонился бы от уплаты налогов и таможенных пошлин на сумму около 3 миллионов гонконгских долларов. Полицейские приступили к расследованию в отношении 51-летнего водителя-мужчины, которому теперь грозит до семи лет тюремного заключения. В таможне также указали, что не исключена вероятность дальнейших арестов.

Таможня Гонконга еще раз подчеркнула, что контрабанда является серьезным правонарушением. Согласно постановлению об импорте и экспорте, любое лицо, признанное виновным в импорте или экспорте необъявленного груза, подлежит наказанию в виде максимального штрафа в размере 2 миллионов гонконгских долларов и тюремного заключения.

Поскольку санкции США каждый год распространяются на все больше товаров, неудивительно, что другие попытаются пересечь границу с незадекларированными товарами, несмотря на риски. В интересное время мы живем.

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