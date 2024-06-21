Крупный взлом AMD заставляет производителя процессоров полагаться на правоохранительные органы

Чтобы любить людей, надо от них мало ожидать (К. Гельвеций).

21.06.2024

AMD начала сотрудничать с правоохранительными органами после того, как кто-то получил несанкционированный доступ к ее серверам. Текущими подозреваемыми предположительно являются известная хакерская группа IntelBroker, но, хотя скомпрометированные данные предположительно содержат конфиденциальную информацию, Team Red не слишком обеспокоена.

По данным Hackread, самые ранние отчеты поступили 17 июня от DarkWebInformer на X.com и, как сообщается, содержали довольно большой объем данных. К ним относятся:

ПЗУ

Прошивка

Исходный код

Файлы свойств

Базы данных сотрудников Идентификаторы пользователей Должностные функции Адрес электронной почты Статус занятости Имя и фамилия Деловые номера телефонов

Базы данных клиентов

Финансовая информация

Будущие планы продуктов AMD

Технические характеристики

В настоящее время злоумышленники удерживают информацию с целью получения выкупа, используя неотслеживаемые криптовалюты, чтобы замести следы. Это далеко не пустая атака. IntelBroker уже давно нацелен на такие известные компании, как Home Depot, HSBC, Barclays Bank и многие другие.

«Нам известно о киберпреступной организации, утверждающей, что она владеет украденными данными AMD», — сообщает Team Red агентству Reuters. «Мы тесно сотрудничаем с представителями правоохранительных органов и сторонним партнером по хостингу для расследования заявления и значимости данных».

Затем компания заверила Bloomberg, что «на основании нашего расследования мы полагаем, что ограниченный объем информации, связанной со спецификациями, используемыми для сборки определенных продуктов AMD, был доступен на сайте стороннего поставщика. Мы не считаем, что эта утечка данных окажет существенное влияние на наш бизнес или операции».

Конечно, невозможно сказать, пытается ли AMD просто сохранить лицо, поскольку мы не знаем точной глубины этой утечки. Он может рассказать больше о будущих лучших процессорах в своей линейке или способствовать краже личных данных. Надеюсь, мы узнаем больше, когда производитель чипов завершит расследование.

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