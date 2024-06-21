Netgear RS300 делает маршрутизаторы WiFi 7 более доступными

21.06.2024

Возможно, Wi-Fi 7 дебютировал только в начале года, но производители готовились к этому стандарту с 2023 года. Он может похвастаться скоростью, которая в 2,4 раза выше, чем у его предшественника, поэтому приобретение маршрутизатора, поддерживающего новую функцию, обойдется вам дороже, чем в некоторых случаях весь компьютер. Новый Netgear RS300 надеется снизить цены, предоставив вам непревзойденное беспроводное соединение без необходимости брать ипотечный кредит.

В настоящее время нет недостатка в маршрутизаторах Wi-Fi 7, но поскольку Netgear Nighthawk RS700S стоит 699,99 долларов, а варианты ячеистой сети, такие как Orbi 970, достигают 2251,99 долларов, это могут себе позволить только самые богатые. Netgear RS300 сокращает эту сумму вдвое, начиная всего с 329,99 долларов США, и для достижения этой цели не нужно идти на большие уступки.

Главной особенностью является Wi-Fi 7, который дает вам доступ к беспроводному диапазону 6 ГГц со скоростью до 9,3 Гбит/с. В конечном итоге это означает меньшую задержку в играх, включая более надежные соединения с VR-гарнитурами, большую пропускную способность для совместного использования до 100 устройств и более быструю передачу, которая идеально подходит для потоковой передачи контента 4K и даже 8K. В то время как автономные маршрутизаторы, как правило, испытывают проблемы с покрытием по всему дому, RS300 имеет сеть шириной 185 кв метров, которая должна передавать сигнал в самых глубоких глубинах, невзирая на особняки.

Как геймер, я не могу отказаться от кабеля Ethernet. К счастью, есть два порта 2,5 Гбит/с и два порта 1 Гбит/с. Вы даже можете объединить последние два вместе, чтобы создать мощный модуль 2 Гбит/с для устройств NAS. Порт USB дополняет возможности подключения, позволяя обмениваться файлами с помощью флэш-накопителя.

После того, как вы все настроите и запустите, вы сможете контролировать все с помощью приложения Nighthawk. Это позволяет вам расставлять приоритеты устройств, запускать тесты скорости, проверять использование данных и настраивать гостевые сети для защиты вашего основного диапазона.

Наконец, вы получите несколько 30-дневных бесплатных пробных версий. Первый — для Netgear Armor, который туннелирует вашу сеть через VPN через Bitdefender. Я не могу сказать, что это мой любимый провайдер, но определенно не из тех, над кем стоит смеяться, когда это услуга премиум-класса, встроенная в ваш маршрутизатор и защищающая все ваши устройства одновременно. Второй — Netgear Smart Parental Controls, который позволяет вам управлять временем, проведенным вашим ребенком в Интернете. Вы можете настроить отдельную сеть, которая закрывается в определенное время дня и блокирует доступ к определенным веб-сайтам.

Netgear RS300 в настоящее время доступен для предварительного заказа и поступит в продажу 25 июня. На мой взгляд, он тоже очень привлекательный. Возможно, мне пора обновить мою паукообразную мерзость.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...