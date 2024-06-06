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ASRock представляет готовую коробку с восемью графическими процессорами RX 7900 XT и XTX

06.06.2024
ASRock представляет готовую коробку с восемью графическими процессорами RX 7900 XT и XTX

ASRock планирует продавать комплексные системы для искусственного интеллекта на базе графических процессоров AMD Radeon RX 7000. Бренд предлагает две модели: одну с восемью графическими процессорами в стойке высотой 4U, а другую с четырьмя графическими процессорами в корпусе Full Tower.

Если говорить о больших мальчиках, то у нас есть два варианта: GAI80-79XTX и GAI80-79XT. Как вы уже догадались, в первом установлено восемь карт AMD Radeon RX 7900 XTX, а во втором — восемь RX 7900XT. Независимо от внутреннего графического процессора, в обеих моделях видеокарт используются двухслотовые охладители с вентилятором, которые важны в серверных стойках для вытеснения воздуха за пределы корпуса — если только вы не хотите построить кухонную плиту.

ASRock представляет готовую коробку с восемью графическими процессорами RX 7900 XT и XTX

 

Эти карты вставляются в двухпроцессорную материнскую плату SP3 (LGA 4094), поддерживающую процессоры AMD Epyc 7002 и 7003 с процессорами серии 3D-V-Cache. На плате также имеется 16+16 288-контактных модулей оперативной памяти DDR4, однако максимальная емкость не указана. Не следует забывать о блоках питания 80 Plus Platinum мощностью 3+1 мощностью 1600 Вт – с +1, вероятно, для резервирования. Все это размещается в стойке высотой 4U и размерами 845 x 438 x 176,5 мм.

Согласно интерфейсу управления системой ROCm, мощность этих карт ограничена 257 Вт каждая, что означает общее энергопотребление графики 2056 Вт.

ASRock представляет готовую коробку с восемью графическими процессорами RX 7900 XT и XTX

ASRock представляет готовую коробку с восемью графическими процессорами RX 7900 XT и XTX

 

Бренд также представил потенциально менее обременительную систему, использующую вместо этого большую ПК-башню, на этот раз оснащенную четырьмя лучшими видеокартами AMD . И снова мы видим два варианта на базе карт Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT с двухслотовыми вентиляторными кулерами. Поскольку этот компьютер построен как рабочая станция, а не как серверная стойка, ASRock выбрала один сокет sWRX8 — LGA 4094 — с процессором Ryzen Threadripper Pro 5955WX.

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Неудивительно, что объем оперативной памяти также был уменьшен до восьми 288-контактных слотов DDR4, на этот раз заполненных до краев модулями ECC RDIMM емкостью 64 ГБ каждый. Все это находится в корпусе Tower размером 596 x 430,4 x 174,8 мм вместе с одним блоком питания ATX мощностью 2000 Вт.

ASRock представляет готовую коробку с восемью графическими процессорами RX 7900 XT и XTX

ASRock представляет готовую коробку с восемью графическими процессорами RX 7900 XT и XTX

 

ASRock пока не раскрыла цены, хотя вы уже можете ожидать, что они будут довольно высокими. Это в первую очередь профессиональные инструменты, предназначенные для зарабатывания бабла. Однако вы знаете поговорку: чтобы заработать деньги, нужно тратить деньги.

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