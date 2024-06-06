ASRock представляет готовую коробку с восемью графическими процессорами RX 7900 XT и XTX

06.06.2024

ASRock планирует продавать комплексные системы для искусственного интеллекта на базе графических процессоров AMD Radeon RX 7000. Бренд предлагает две модели: одну с восемью графическими процессорами в стойке высотой 4U, а другую с четырьмя графическими процессорами в корпусе Full Tower.

Если говорить о больших мальчиках, то у нас есть два варианта: GAI80-79XTX и GAI80-79XT. Как вы уже догадались, в первом установлено восемь карт AMD Radeon RX 7900 XTX, а во втором — восемь RX 7900XT. Независимо от внутреннего графического процессора, в обеих моделях видеокарт используются двухслотовые охладители с вентилятором, которые важны в серверных стойках для вытеснения воздуха за пределы корпуса — если только вы не хотите построить кухонную плиту.

Эти карты вставляются в двухпроцессорную материнскую плату SP3 (LGA 4094), поддерживающую процессоры AMD Epyc 7002 и 7003 с процессорами серии 3D-V-Cache. На плате также имеется 16+16 288-контактных модулей оперативной памяти DDR4, однако максимальная емкость не указана. Не следует забывать о блоках питания 80 Plus Platinum мощностью 3+1 мощностью 1600 Вт – с +1, вероятно, для резервирования. Все это размещается в стойке высотой 4U и размерами 845 x 438 x 176,5 мм.

Согласно интерфейсу управления системой ROCm, мощность этих карт ограничена 257 Вт каждая, что означает общее энергопотребление графики 2056 Вт.

Бренд также представил потенциально менее обременительную систему, использующую вместо этого большую ПК-башню, на этот раз оснащенную четырьмя лучшими видеокартами AMD . И снова мы видим два варианта на базе карт Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT с двухслотовыми вентиляторными кулерами. Поскольку этот компьютер построен как рабочая станция, а не как серверная стойка, ASRock выбрала один сокет sWRX8 — LGA 4094 — с процессором Ryzen Threadripper Pro 5955WX.

Неудивительно, что объем оперативной памяти также был уменьшен до восьми 288-контактных слотов DDR4, на этот раз заполненных до краев модулями ECC RDIMM емкостью 64 ГБ каждый. Все это находится в корпусе Tower размером 596 x 430,4 x 174,8 мм вместе с одним блоком питания ATX мощностью 2000 Вт.

ASRock пока не раскрыла цены, хотя вы уже можете ожидать, что они будут довольно высокими. Это в первую очередь профессиональные инструменты, предназначенные для зарабатывания бабла. Однако вы знаете поговорку: чтобы заработать деньги, нужно тратить деньги.

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