Corsair и Gigabyte обеспечивают захватывающее освещение с помощью iCUE

Он так долго об этом размышлял, что уже начал это проповедовать (М. Пруст).

05.06.2024

Corsair и Gigabyte объявили о партнерстве для поддержки настроек оборудования друг друга. Вскоре пользователи смогут управлять освещением своей системы через приложение, которое они предпочитают.

Начиная с этого месяца периферийные устройства Corsair и оборудование Gigabyte с RGB-подсветкой будут предлагать возможности настройки с помощью программного обеспечения Corsair iCUE и Gigabyte GCC. Это означает, что вам больше не придется использовать оба приложения одновременно, чтобы управлять эффектами. Другими словами, вы можете управлять гарнитурами Corsair, клавиатурами, мышами и т. д. через GCC, а светодиодами материнской платы Gigabyte — через iCUE. Это взаимодействие также позволит вам легко синхронизировать световые эффекты продуктов обоих брендов через ваше любимое приложение.

Хотя вам больше не понадобится активно использовать оба приложения, к сожалению, вы не сможете удалить ни одно из них. Неясно, должны ли они работать одновременно, но вам нужно будет установить все июньские обновления, чтобы реализация работала.

Gigabyte не уточнила, будут ли эти элементы управления ограничены материнскими платами или будут включать периферийные устройства и оперативную память RGB. Мы не видим причин ограничивать список поддерживаемых продуктов и предполагаем, что большая часть, если не все, оборудования с адресуемой RGB-подсветкой должно работать через оба приложения. Что касается Gigabyte, сюда официально входят видеокарты, оперативная память, кулеры AIO и, возможно, даже шасси. Что касается Corsair, у нас есть периферийные устройства, оперативная память, вентиляторы, кулеры, корпуса и даже коврики для мыши.

Это первое подобное сотрудничество для Gigabyte, которая планирует позже перенести элементы управления своими продуктами в другие программы. Corsair, с другой стороны, также поддерживает оборудование Asus, MSI, Philips Hue, Nanoleaf и Govee, что позволяет пользователям создавать потрясающее световое шоу. Хотя нам бы хотелось, чтобы оба бренда представили свои элементы управления в приложениях с открытым исходным кодом, это все равно хороший шаг к свободе пользователей.

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