Поиск по сайту:
Он так долго об этом размышлял, что уже начал это проповедовать (М. Пруст).

Corsair и Gigabyte обеспечивают захватывающее освещение с помощью iCUE

05.06.2024
Corsair и Gigabyte обеспечивают захватывающее освещение с помощью iCUE

Corsair и Gigabyte объявили о партнерстве для поддержки настроек оборудования друг друга. Вскоре пользователи смогут управлять освещением своей системы через приложение, которое они предпочитают.

Начиная с этого месяца периферийные устройства Corsair и оборудование Gigabyte с RGB-подсветкой будут предлагать возможности настройки с помощью программного обеспечения Corsair iCUE и Gigabyte GCC. Это означает, что вам больше не придется использовать оба приложения одновременно, чтобы управлять эффектами. Другими словами, вы можете управлять гарнитурами Corsair, клавиатурами, мышами и т. д. через GCC, а светодиодами материнской платы Gigabyte — через iCUE. Это взаимодействие также позволит вам легко синхронизировать световые эффекты продуктов обоих брендов через ваше любимое приложение.

Хотя вам больше не понадобится активно использовать оба приложения, к сожалению, вы не сможете удалить ни одно из них. Неясно, должны ли они работать одновременно, но вам нужно будет установить все июньские обновления, чтобы реализация работала.

Corsair и Gigabyte обеспечивают захватывающее освещение с помощью iCUE

 

Gigabyte не уточнила, будут ли эти элементы управления ограничены материнскими платами или будут включать периферийные устройства и оперативную память RGB. Мы не видим причин ограничивать список поддерживаемых продуктов и предполагаем, что большая часть, если не все, оборудования с адресуемой RGB-подсветкой должно работать через оба приложения. Что касается Gigabyte, сюда официально входят видеокарты, оперативная память, кулеры AIO и, возможно, даже шасси. Что касается Corsair, у нас есть периферийные устройства, оперативная память, вентиляторы, кулеры, корпуса и даже коврики для мыши.

Это первое подобное сотрудничество для Gigabyte, которая планирует позже перенести элементы управления своими продуктами в другие программы. Corsair, с другой стороны, также поддерживает оборудование Asus, MSI, Philips Hue, Nanoleaf и Govee, что позволяет пользователям создавать потрясающее световое шоу. Хотя нам бы хотелось, чтобы оба бренда представили свои элементы управления в приложениях с открытым исходным кодом, это все равно хороший шаг к свободе пользователей.

Читать  Gigabyte готовится к обновлению Intel Raptor Lake 14-го поколения с серией материнских плат Z790 X Gen

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров поста: 1
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться в соц. сетях:
Тэги: , , , , Категории: Компьютеры, НовостиIT, Программное обеспечение
Gigabyte выпускает первую в мире материнскую плату белого цвета с обратным расположением кабелей
Gigabyte выпускает первую в мире материнскую плату белого цвета с обратным расположением кабелей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

**ссылки nofollow

Это может быть вам интересно

Gigabyte выпускает первую в мире материнскую плату белого цвета с обратным расположением кабелей
Gigabyte выпускает первую в мире материнскую плату белого цвета с обратным расположением кабелей

7 часов назад
Intel только что предоставила нам лучшее на сегодняшний день представление о графических процессорах Arc Battlemage
Intel только что предоставила нам лучшее на сегодняшний день представление о графических процессорах Arc Battlemage

8 часов назад
Наконец-то вы можете купить ноутбук Aorus 16X с искусственным интеллектом от Gigabyte
Наконец-то вы можете купить ноутбук Aorus 16X с искусственным интеллектом от Gigabyte

16 часов назад
Рекомендуемое
Иногда пользователи Windows сталкиваются с проблемой при доступе к веб-сайту.…

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить