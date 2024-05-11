Достигните максимальной производительности с твердотельными накопителями Corsair MP700 Pro SE M.2

11.05.2024

Corsair анонсировала серию твердотельных накопителей MP700 Pro SE M.2 со скоростью передачи данных PCIe Gen 5. Чтобы охладить этого зверя, бренд предлагает три модели каждой мощности, отвечающие потребностям всех пользователей.

Corsair оценивает твердотельные накопители MP700 Pro SE емкостью 2 ТБ и 4 ТБ со скоростью до 14 ГБ/с при последовательном чтении и 12 ГБ/с при последовательной записи. Эта производительность является шагом вперед по сравнению с MP700 Pro и находится на одном уровне с конкурентами, поскольку мы уже достигли максимально возможной пропускной способности портов M.2 5-го поколения.

Несмотря на совместимость со старыми поколениями PCIe, убедитесь, что у вас установлена ​​последняя платформа, поддерживающая Gen 5, чтобы не терять производительность. Материнские платы с чипсетом Intel Z790 или AMD X670 должны иметь соответствующий слот M.2. Если у вас нет порта Gen 5, возможно, вам больше подойдет более дешевая серия MP600 Elite.

Внутри находится контроллер Phison E26 и флэш-память 3D TLC NAND, сочетающая в себе производительность и долговечность. Модель емкостью 4 ТБ имеет емкость 3000 ТБ, поэтому вам не придется беспокоиться о долговечности. Кроме того, каждый твердотельный накопитель будет иметь оперативную память LPDDR4 (8 ГБ в модели емкостью 4 ТБ) для обеспечения постоянной скорости передачи данных.

Corsair предлагает три версии каждой емкости, чтобы обеспечить оптимальную производительность для всех пользователей. Первый — это базовый диск для ноутбуков или материнских плат со встроенными радиаторами SSD. Второй расположен под фирменным блоком жидкостного охлаждения Hydro X. Наконец, третья модель — это модель воздушного охлаждения с небольшим 20-миллиметровым вентилятором, хотя она не выпускается вместе с остальными.

Серию твердотельных накопителей MP700 Pro SE можно приобрести в магазине Corsair по следующим ценам с пятилетней гарантией. Между тем, в июне бренд выпустит модели с воздушным охлаждением.

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