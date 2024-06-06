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Увидеть воочию Sapphire Frostpunk RX 7700 XT

06.06.2024
Увидеть воочию Sapphire Frostpunk RX 7700 XT

Знать, что Sapphire создает Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition, — это одно, а видеть это — совсем другое. Я большой поклонник модных новых слоев краски, но уровень детализации, который производитель уделяет влиянию разработчика 11 Bit Studios, честно говоря, достоин восхищения.

Мне удалось заполучить будущую видеокарту на выставке Computex, чтобы рассмотреть ее поближе. Как вы можете видеть сами, ржавая эрозия, проникающая вперед, придает ему индустриальный вид. Это грязно, песчано и именно то, что вы ожидаете от чего-то, что отдает дань уважения игре, в которой вы пытаетесь пережить смертельную глобальную вулканическую зиму.

Увидеть воочию Sapphire Frostpunk RX 7700 XT

Увидеть воочию Sapphire Frostpunk RX 7700 XT

Увидеть воочию Sapphire Frostpunk RX 7700 XT

Увидеть воочию Sapphire Frostpunk RX 7700 XT

 

Хотя я вижу логику чисто белой лицевой панели, это, как и ожидалось, самая простая часть дизайна. Мы считаем, что было бы расточительством поддерживать графический процессор вертикально, учитывая остальные сложные детали. Однако Sapphire спасает ситуацию благодаря пыльным буквам F, P и цифре 2 на вентиляторах, а также сделанным на заказ углублениям.

Последняя часть пакета — это набор колпачков для клавиш W, A, S и D, а также золотых булавок, которые больше нигде не достанешь. Один из них — логотип игры. На другом изображен бородатый исследователь в головном уборе. Третий — щит с двумя ключами, расположенными внутри шестерни. Что они имеют в виду, остается только догадываться, и мы узнаем больше контекста, когда игра наконец выйдет. Для коллекционеров это главная достопримечательность, которую вы с гордостью поместите в шкаф.

Увидеть воочию Sapphire Frostpunk RX 7700 XT

 

Sapphire планирует выпустить Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition где-то в июле. Мои деньги будут 25 июля, когда выйдет игра. Он поставляется в комплекте с кодом Steam, поэтому вам не нужно покупать отдельную копию. Самое приятное то, что она обойдется вам всего на 20 долларов дороже, чем оригинальная видеокарта, то есть не более 469,99 долларов. Однако они будут ограничены, поэтому не задерживайтесь слишком долго, если хотите.

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