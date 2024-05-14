Asus ROG Ally X улучшен во многих вещах, но за это приходится платить

14.05.2024

Ожидается, что Asus вскоре выпустит игровой портативный компьютер ROG Ally X. Говорят, что в этой обновленной машине больше всего, но основные компоненты остались нетронутыми. С его помощью Asus стремится исправить некоторые очевидные проблемы, портящие в остальном компетентную игровую машину.

Согласно последним слухам, новый черный ROG Ally будет стоить 799 долларов, что на 100 долларов больше, чем текущая флагманская модель на базе процессора AMD Ryzen Z1 Extreme. Это ставит его в один ряд со знаменитым Steam Deck OLED емкостью 1 ТБ за 649 долларов, хотя с более быстрым процессором и экраном. Тем не менее, машина Valve может похвастаться OLED-панелью со всеми ее преимуществами и недостатками.

По слухам, за эти дополнительные деньги по сравнению с оригиналом новая версия предложит вдвое больше места для хранения данных — 1 ТБ вместо 512 ГБ, емкость аккумулятора на 40% больше (т.е. 56 Втч и больше оперативной памяти) и 24 ГБ или 32 ГБ LPDDR5. В остальном все остальное остается идентичным, с тем же чипом Ryzen и TDP, а это два аспекта, которые могут сильно влиять на производительность.

Это означает, что программное обеспечение Armory Crate будет играть здесь важную роль. Будущие функции, такие как интеграция AMD Fluid Motion Frames, которая удваивает количество кадров за счет некоторой задержки, могут помочь многим играм достичь обновления экрана с частотой 120 Гц, чтобы обеспечить более плавную работу. Не стоит забывать о перестановке некоторых внутренних компонентов, таких как устройство чтения карт SD, с которым раньше были некоторые проблемы, а также обновлённые джойстики и ручки.

Итак, стоит ли брать эту новую модель? Что ж, если у вас уже есть ROG Ally или любой аналогичный игровой портативный компьютер, то определенно нет. Вы вряд ли увидите значительную разницу в производительности, если она вообще появится, если только Asus не удастся провернуть волшебный трюк с этим чипом Ryzen. Однако, если вы все еще ищете, во что можно поиграть в игры в дороге, то эту версию X, безусловно, стоит рассмотреть. Ожидается, что Asus представит ROG Ally X на выставке Computex 2 июня этого года.

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