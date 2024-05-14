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Нам очень нравится этот артефакт из Baldur’s Gate 3, ставший контроллером1 мин для чтения

14.05.2024
Мне очень нравится этот артефакт из Baldur's Gate 3, ставший контроллером

Нам, как геймерам, свойственно искать самый неудобный способ завершения игры. Будь то Twitch, проталкивающий покемонов с помощью элементов управления на основе чата, бессмертный забег Elden Ring с помощью танцевальной площадки или игра в Doom на тесте на беременность, ни одна задача не является слишком сложной. Последним достижением стало прохождение Baldur’s Gate 3 с использованием не чего иного, как Таинственного Артефакта вместо традиционного контроллера.

Целью разработки Дилана Бека, известного как Rudeism, известного своими нетрадиционными творениями, было создание «полнофункционального беспроводного контроллера Xbox» с форм-фактором, максимально приближенным к Mysterious Artefact из Baldur’s Gate 3. Как вы понимаете, это непростая задача. То, что началось как недельный проект, превратилось в пять долгих месяцев.

Мне очень нравится этот артефакт из Baldur's Gate 3, ставший контроллером

 

Неудивительно, что это заняло так много времени. Ему пришлось составить карту чертежей, распечатать детали на 3D-принтере, подключить схемы, запрограммировать их, раскрасить и молиться, чтобы все это работало. К счастью, похоже, оно того стоило. Благодаря 20 рабочим клавишам-переключателям это не только геймпад, но и экспонат.

В истинном духе Larian Studios разработчики игры создали Таинственный Артефакт, напоминающий кубик из Dungeons and Dragons. Это отлично подходит для настольного компьютера, но не самая удобная оболочка для контроллера. Без каких-либо джойстиков эта штука работает с использованием элементов управления движением гироскопа — фаворит фанатов в сообществе Steam Deck.

Естественно, Бек признает, что это не самое эргономичное устройство для игр. Однако это не останавливает его от попыток, поскольку он ведет прямую трансляцию своего первого запуска Baldur’s Gate 3 Dark Urge на Twitch. Это не первое его родео. Ранее он поднялся до 100-го уровня в World of Warcraft, используя танцевальную площадку, и победил The Legend of Zelda: Ocarina of Time на одноименном инструменте.

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Не можем сказать, что нам бы понравилось прохождение с его использованием, но нам нравятся трюки. В конце концов, мы используем ножные педали ПК каждый божий день. По крайней мере, это выглядело бы здорово, сидя на полке и заявляя о своей любви к одной из лучших ролевых игр.

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Тэги: , , Категории: Игры, Компьютеры, Контроллеры, НовостиIT
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