Подтверждены характеристики Asus ROG Ally X с огромной батареей емкостью 80 Втч

27.05.2024

Были опубликованы характеристики обновления Asus ROG Ally X, включая обновленную память, хранилище и батарею. Последнее, вероятно, наиболее примечательно, поскольку позволит пользователям дольше наслаждаться играми.

Обновленный Ally X получает обновленные 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500, а также 1 ТБ встроенной памяти вместо 16 ГБ ОЗУ оригинала и твердотельного накопителя на 512 ГБ. Это похоже на скорость оперативной памяти, выбранную моддером, который модифицировал свой ROG Ally, хотя последний увеличил общую емкость до 32 ГБ вместо 24 ГБ у Ally X. Asus не стала модифицировать процессор, остановившись на проверенном AMD Z1 Extreme. То же самое касается экрана FHD 120 Гц и беспроводного подключения.

Хотя обновление процессора многие считают достойным изменением, поскольку оно потенциально может обеспечить максимальное повышение производительности, переход с 16 ГБ LPDDR5-6400 на 24 ГБ LPDDR5X-7500 также окажет положительное влияние. Как мы видели ранее, APU AMD, как правило, предпочитают быструю оперативную память, поскольку их iGPU использует ее для хранения графических данных, таких как текстуры. Более того, игры, в которых используются ресурсы с высоким разрешением, найдут больше места для хранения указанных данных, не перемещая их туда и обратно.

Все это хорошо и все такое, но большинство заметит увеличенное время автономной работы. Переход с 40 Втч на 80 Втч — это огромный скачок, который должен удвоить время игры. У вас может быть самый мощный игровой автомат в мире, но если вы сможете запускать его только на 30 минут после каждой зарядки, вы не получите удовольствия. Благодаря этому пакету на 80 Втч ROG Ally X обеспечит вам около трех-четырех часов игры в зависимости от игры — и больше, если вы используете более низкое разрешение.

На мой взгляд, игровые КПК должны быть построены на аккумуляторе. Другими словами, у всех должны быть максимально разрешенные к полету аккумуляторы емкостью 99 Втч. Таким образом, вы можете быть уверены, что единственный способ увеличить время игры — это настроить SOC или уменьшить разрешение и настройки.

Теперь все, что осталось узнать, это цены, которые Asus должна раскрыть на выставке Computex. На улице говорят о цене в 799 долларов, что на 100 долларов больше, чем у нынешней флагманской модели на базе процессора AMD Ryzen Z1 Extreme.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...