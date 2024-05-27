Плохая термопаста может ухудшить производительность Nvidia RTX 4080

27.05.2024

Какими бы дорогими ни были видеокарты высокого класса, такие как GeForce RTX 4080, их стоимость обусловлена ​​ожиданием, что материалы, окружающие графический процессор Nvidia, будут соответствовать высоким стандартам. Однако вызывает тревогу то, что некоторые партнеры по платам могут сочетать свои толкатели пикселей с некачественной термопастой. Как следствие, некоторые владельцы, как сообщается, страдают от слишком громких и горячих карт, которые в определенных обстоятельствах отключаются из-за стресса из-за беспокойства о долговечности их четырехзначного компонента.

Когда GeForce RTX 4080 дебютировала еще в ноябре 2022 года, она быстро зарекомендовала себя как одна из лучших видеокарт на рынке и остается таковой по сей день. Однако с тех пор время оказало негативное влияние на термопасту, соединяющую графические процессоры Nvidia и их кулеры. Хотя следует ожидать некоторого ухудшения ситуации, новые результаты показывают, что этот процесс может ускориться из-за проектных решений AIB. Точнее, выбор термопасты, по-видимому, снижает производительность.

Исследование, проведенное «Лабораторией Игоря», выявило закономерность в шуме и проблемах с тепловыми характеристиками, возникающих из-за термопасты. Размер выборки Игоря, по общему признанию, невелик и состоит из двух видеокарт GeForce RTX 4080, но мы считаем важным выделить любые потенциальные проблемы с графическими процессорами. В конце концов, потребовалось всего несколько расплавленных разъемов питания GeForce RTX 4090, прежде чем появился поток сообщений, что побудило к действиям со стороны самой Nvidia.

Две затронутые карты произведены Asus и Manli (дочерней компанией Zotac). Оба показали удивительно высокие рабочие температуры: пиковые значения в горячей точке составили 100°C и 103°C соответственно. Тем временем максимальная температура графического процессора на обеих картах достигла 73°C. Любопытно, что вентиляторы работали на полную мощность, что делало видеокарту горячей и шумной (около 43,9 дБА).

Разборка обеих видеокарт открывает поистине печальное зрелище. Графические процессоры Nvidia, лежащие в основе каждой карты, страдают от плохого контакта с радиатором: 21–35% кристалла выпотевает без какой-либо термопасты, отводящей тепло. Частично это связано с различиями в размерах кристаллов между GeForce RTX 4080 и 4090 (многие AIB используют один и тот же кулер для обоих). Однако, как объясняет Игорь, проблемы еще глубже.

Как лаконично описывает Игорь: «Это даже не паштет, это суп». Исследуя термосуп под микроскопом, он обнаруживает плохую смесь силикона и других материалов, что привело к ухудшению теплопроводности. Что делает это дело еще более разочаровывающим, так это то, что эти проблемы легко устранить, просто используя более подходящую термопасту поверх графического процессора Nvidia.

Цифры не лгут: применение термопасты Alphacool Apex приводит к падению температуры в горячих точках графического процессора Nvidia на обеих картах на ошеломляющие 25-28°C. Это также оказывает положительное влияние на уровень шума, который снижается всего до 32,6 дБА. К сожалению, из-за этого визг катушек становится слышен, но это небольшая цена за снижение стресса, с которым сталкивается видеокарта стоимостью 1200 долларов.

Игорь сообщил о своих выводах Nvidia, и я ожидаю, что компания при необходимости примет соответствующие меры для производства GeForce RTX 4080. Неясно, влияют ли эти проблемы с термопастой на другие видеокарты, но это вполне возможно, хотя варианты Founders Edition пока не затрагиваются. Правильный термический интерфейс является обязательным, особенно для таких дорогих компонентов, которые склонны работать при высоких температурах. Для дальнейшего доказательства достаточно взглянуть на преимущества исключения Core i9 14900K.

По крайней мере, это должно привести к изменению качества соединения, используемого для будущих графических процессоров, включая серию GeForce RTX 50.

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