MSI создает простое решение, позволяющее избежать частичного подключения кабелей 12VHPWR

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14.05.2024

Компания MSI представила цветные силовые кабели 12 ВHPWR, предназначенные для предотвращения неправильного подключения, которое может привести к возгоранию кабеля.

Те, кто следит за новостями об аппаратном обеспечении, вероятно, узнали о проблемах, связанных с новым разъемом 12VHPWR, обнаруженным на картах Nvidia серии RTX 40, который вызывает перегрев и последующее возгорание при неправильной установке, что, по меньшей мере, представляет угрозу безопасности.

Простое, но умное решение MSI не требует новых блоков питания или разъемов питания – хотя пересмотр последних может быть предпочтительнее в долгосрочной перспективе. Решение состоит в том, чтобы добавить контакты с цветовой кодировкой на контрастную пластиковую рамку и аппаратные разъемы.

Это небольшое изменение позволяет пользователю визуально увидеть, полностью ли кабель вставлен в разъем, поскольку любой видимый цвет указывает на то, что между разъемом кабеля и видеокартой или блоком питания все еще существует зазор. Особенно полезно для быстрой проверки после периодических сеансов чистки, когда кабель может случайно сместиться.

MSI использовала контакты желтого цвета, которые хорошо контрастируют с черной рамкой блока питания и, что наиболее важно, разъемами питания видеокарты. Сам кабель ничем не отличается, то же самое касается и разъема. Это самое замечательное во всем этом; заинтересованным пользователям достаточно приобрести новый кабель и заменить старый, и таким образом они могут быть уверены в надежности соединения.

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