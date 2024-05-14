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MSI создает простое решение, позволяющее избежать частичного подключения кабелей 12VHPWR1 мин для чтения

14.05.2024
MSI создает простое решение, позволяющее избежать частичного подключения кабелей 12VHPWR

Компания MSI представила цветные силовые кабели 12 ВHPWR, предназначенные для предотвращения неправильного подключения, которое может привести к возгоранию кабеля.

Те, кто следит за новостями об аппаратном обеспечении, вероятно, узнали о проблемах, связанных с новым разъемом 12VHPWR, обнаруженным на картах Nvidia серии RTX 40, который вызывает перегрев и последующее возгорание при неправильной установке, что, по меньшей мере, представляет угрозу безопасности.

MSI создает простое решение, позволяющее избежать частичного подключения кабелей 12VHPWR

 

Простое, но умное решение MSI не требует новых блоков питания или разъемов питания – хотя пересмотр последних может быть предпочтительнее в долгосрочной перспективе. Решение состоит в том, чтобы добавить контакты с цветовой кодировкой на контрастную пластиковую рамку и аппаратные разъемы.

Это небольшое изменение позволяет пользователю визуально увидеть, полностью ли кабель вставлен в разъем, поскольку любой видимый цвет указывает на то, что между разъемом кабеля и видеокартой или блоком питания все еще существует зазор. Особенно полезно для быстрой проверки после периодических сеансов чистки, когда кабель может случайно сместиться.

MSI создает простое решение, позволяющее избежать частичного подключения кабелей 12VHPWR

 

MSI использовала контакты желтого цвета, которые хорошо контрастируют с черной рамкой блока питания и, что наиболее важно, разъемами питания видеокарты. Сам кабель ничем не отличается, то же самое касается и разъема. Это самое замечательное во всем этом; заинтересованным пользователям достаточно приобрести новый кабель и заменить старый, и таким образом они могут быть уверены в надежности соединения.

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Тэги: , , , Категории: ИБП, Компьютеры, НовостиIT
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