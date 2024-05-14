Порты Nvidia RTX 4090 все еще тают с угрожающей скоростью

14.05.2024

GeForce RTX 4090 от Nvidia обернулась катастрофой для порта питания 12VHPWR после того, как в первом выпуске разъемы сгорели. Несмотря на заверения Team Green в том, что с обновленным силовым кабелем 12 В-2×6 проблема ушла в прошлое, ремонтные компании по-прежнему регулярно массово решают эту проблему.

«Мы работаем с 4090 каждый день», — говорит ремонтная компания Northridge Fix из Лос-Анджелеса. «Ни одного дня не проходит без того, чтобы мы не работали над расплавленным разъемом 4090. Будь то от CableMod, от клиентов со всего мира или от местных жителей, мы каждый день получаем карты Nvidia из-за оплавленных разъемов».

По оценкам компании NorthridgeFix, она обслуживает около 200 затронутых карт в месяц, держа в руках коробку со сломанными разъемами 12VHPWR. Он не уточняет, старые это разъемы или новые, но это не вселяет особой веры, учитывая огромный объем.

Компания CableMod недавно отозвала свои угловые адаптеры 12VHPWR V1.0 и V1.1 из-за риска возгорания. Высказав свое мнение о производителе аксессуаров, мастер говорит, что он «создал отличный продукт». Вместо этого он указывает пальцем прямо на Nvidia, говоря: «CableMod построен на неправильном фундаменте. Если вы строите дом на слабом фундаменте, мне все равно, какие материалы вы используете для строительства; этот дом рухнет».

Трудно точно определить, почему разъем является такой помехой. Поскольку RTX 4090 является основным виновником, это, безусловно, связано с энергопотреблением, но есть и другие факторы. Основная теория заключалась в том, что кабели не были закреплены должным образом. Естественно, это побудило красочные разъемы MSI позволить вам заметить, что что-то идет не так. Другие полагают, что дело в качестве самого порта. Недавние версии 12V-2×6 перетасовали все, чтобы лучше зафиксировать, но, возможно, это не панацея.

Все взгляды будут обращены на предстоящую серию RTX 5000, чтобы увидеть, добьется ли Nvidia успеха. В противном случае это была бы абсолютная пиар-катастрофа. Между тем, Nvidia GeForce RTX 4080 не страдает от той же проблемы и является гораздо более надежным обновлением.

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