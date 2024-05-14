Графические процессоры AMD RDNA 5 могут иметь совершенно новую архитектуру в отличие от RDNA 4

Заполнять жизнь — это еще не значит обогащать ее (Из книги «Пи").

14.05.2024

AMD, похоже, начинает новую жизнь со своими графическими процессорами после RDNA 4. Это может стать возможностью для Team Red наверстать упущенное в области трассировки лучей и повышения производительности и качества.

По сообщению wjm47196 на форумах Chiphell, AMD создаст совершенно новую архитектуру для своего следующего поколения RDNA 5. Судя по всему, RDNA 4 — это всего лишь своего рода «исправление ошибок», поскольку RDNA 3 не оправдал ожиданий по производительности, что вызвало проблемы. с кривой частота/мощность. Это объясняет, почему высокопроизводительным видеокартам RDNA 3 трудно достичь и поддерживать заявленную тактовую частоту 3 ГГц. Более того, wjm47196 утверждает, что RDNA 3 официально должен был иметь 192 МБ Infinity Cache вместо 96 МБ, которые мы видим сегодня.

К сожалению, в отчете говорится, что RDNA 4 в лучшем случае обеспечит производительность RX 7900 XT, хотя и с улучшенной трассировкой лучей. Это еще одна скала в среднем ценовом диапазоне – всего лишь графические процессоры RDNA 4. Однако мы не можем быть уверены до объявления. Мы также не знаем, продолжит ли AMD использовать обозначение RDNA. Если это действительно новый старт, AMD, скорее всего, представит новое имя. В конце концов, именно это и сделал бренд, когда перешел от GCN на картах Vega к RDNA.

Теперь вопрос: стоит ли нам отказаться от графических процессоров Radeon следующего поколения? Это полностью зависит от исходных цифр и того, что вы уже используете. Мне еще предстоит оценить свою стоимость RX 7900 XT, поэтому моей следующей покупкой, скорее всего, будет RDNA 5 или любой другой аналог Nvidia. Видя, как в настоящее время все больше игр используют трассировку лучей и масштабирование, AMD необходимо внести некоторые существенные улучшения или хорошие цены, чтобы я мог рассмотреть карту Radeon.

Например, AMD могла бы представить технологию FSR на основе машинного обучения, поскольку, как вы, возможно, знаете, FSR имеет тенденцию предлагать меньшее качество, чем DLSS от Nvidia и даже XeSS от Intel.

Если wjm47196 верен, будем надеяться, что AMD сможет реализовать момент, подобный Ryzen, и предложить нам беспрецедентную ценовую производительность. Или, по крайней мере, достаточно конкурентоспособные продукты, способные снова освежить конкуренцию в сегменте high-end. В любом случае AMD должна отреагировать на то, что Intel активно внедряет свои архитектуры графических процессоров Battlemage и Celestial.

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