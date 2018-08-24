Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту (К. Прутков).

Как проверить версию CentOS

2 мин для чтения
FavoriteLoadingДобавить в избранное
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
24 августа 2018
CentOS 7
На момент написания статьи, CentOS имеет 3 основных активных выпущенных ветвей, CentOS 5, CentOS 6 и CentOS 7.

Из этой статьи вы узнаете, как найти версию CentOS. Существует несколько способов проверить, какую версию CentOS вы используете.

С помощью команды lsb_release отображается информация о стандартной базы Linux (LSB) вашего дистрибутива Linux.

Это предпочтительный метод и будет работать независимо от того, какую версию CentOS вы используете.

Откройте терминал и введите следующую команду:

lsb_release -a

 

Ваша Версия CentOS будет показана в строке описания. Как вы можете видеть из выходных данных выше, мы используем CentOS версии 7.5.1804.

Что означает номер версии 7.5.1804?

  • 7 является основной версией CentOS.
  • 7.5 является последней второстепенной версией CentOS 7.
  • 1804 код даты второстепенных версий, 1804 означает апрель 2018. Этот номер используется для указания времени выхода.

Если вы получаете сообщение, говорящее bash: lsb_release: command not found..., это означает, что пакет redhat-lsb-core не установлен на вашей системе. Вы можете легко установить его с помощью команды:

sudo yum install redhat-lsb-core

 

rpm (Red Hat Package Manager) – это инструмент управления пакетами для систем на основе Red Hat, таких как RHEL, CentOS и Fedora.

Вы можете использовать инструмент rpm  для отображения информации о пакете centos-release, который включает версию CentOS в его имени:

rpm --query centos-release

 

centos-release-7-5.1804.4.el7.centos.x86_64

 

Файл /etc/centos-release представлен в пакете centos-release.

Чтобы найти версию CentOS, введите следующую команду:

cat /etc/centos-release

 

CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)

 

Файл /etc/os-release присутствует на всех системах под управлением systemd.

Этот метод будет работать только если у вас есть CentOS 7:

cat /etc/os-release

 

NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"
ANSI_COLOR="0;31"
CPE_NAME="cpe:/o:centos:centos:7"
HOME_URL="https://www.centos.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"

CENTOS_MANTISBT_PROJECT="CentOS-7"
CENTOS_MANTISBT_PROJECT_VERSION="7"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="centos"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="

 

hostnamectl это команда, которая позволяет Вам установить имя хоста, но вы также можете использовать его, чтобы найти вашу версию CentOS.

Этот метод будет работать, только если у вас есть CentOS 7:

hostnamectl

 

   Static hostname: localhost.localdomain
         Icon name: computer-vm
           Chassis: vm
        Machine ID: 2849f743fbe74706abaa6cb8b2ae5377
           Boot ID: 8259a43c6265465884920ac6d762ed5e
    Virtualization: kvm
  Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
       CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
            Kernel: Linux 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64
      Architecture: x86-64

 

В этом руководстве мы показали вам, как найти версию CentOS, установленную в вашей системе.

Для получения дополнительной информации о выпусках CentOS посетите страницу Wiki CentOS Releases.

Не стесняйтесь оставлять комментарий, если у вас есть какие-либо вопросы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Если статья понравилась, то поделитесь ей в социальных сетях:
, Настройка CentOS Кол-во комментариев: 0

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Заполните форму и наш менеджер перезвонит Вам в самое ближайшее время!

badge
Обратный звонок 1
Отправить
galka

Спасибо! Ваша заявка принята

close
galka

Спасибо! Ваша заявка принята

close