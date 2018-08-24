Как проверить версию CentOS

Н

а момент написания статьи, CentOS имеет 3 основных активных выпущенных ветвей, CentOS 5, CentOS 6 и CentOS 7.

Из этой статьи вы узнаете, как найти версию CentOS. Существует несколько способов проверить, какую версию CentOS вы используете.

Команды для проверки версии CentOS

Проверить версию CentOS с помощью команды lsb_release

С помощью команды lsb_release отображается информация о стандартной базы Linux (LSB) вашего дистрибутива Linux.

Это предпочтительный метод и будет работать независимо от того, какую версию CentOS вы используете.

Откройте терминал и введите следующую команду:

lsb_release -a

Ваша Версия CentOS будет показана в строке описания. Как вы можете видеть из выходных данных выше, мы используем CentOS версии 7.5.1804.

Что означает номер версии 7.5.1804 ?

7 является основной версией CentOS.

является основной версией CentOS. 7.5 является последней второстепенной версией CentOS 7.

является последней второстепенной версией CentOS 7. 1804 код даты второстепенных версий, 1804 означает апрель 2018. Этот номер используется для указания времени выхода.

Если вы получаете сообщение, говорящее bash: lsb_release: command not found... , это означает, что пакет redhat-lsb-core не установлен на вашей системе. Вы можете легко установить его с помощью команды: sudo yum install redhat-lsb-core

Проверить версию CentOS с помощью команды rpm

rpm (Red Hat Package Manager) – это инструмент управления пакетами для систем на основе Red Hat, таких как RHEL, CentOS и Fedora.

Вы можете использовать инструмент rpm для отображения информации о пакете centos-release , который включает версию CentOS в его имени:

rpm --query centos-release

centos-release-7-5.1804.4.el7.centos.x86_64

Проверить версию CentOS с помощью файла /etc/centos-release

Файл /etc/centos-release представлен в пакете centos-release .

Чтобы найти версию CentOS, введите следующую команду:

cat /etc/centos-release

CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)

Проверить версию CentOS с помощью файла /etc/os-release

Файл /etc/os-release присутствует на всех системах под управлением systemd.

Этот метод будет работать только если у вас есть CentOS 7:

cat /etc/os-release

NAME="CentOS Linux" VERSION="7 (Core)" ID="centos" ID_LIKE="rhel fedora" VERSION_ID="7" PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)" ANSI_COLOR="0;31" CPE_NAME="cpe:/o:centos:centos:7" HOME_URL="https://www.centos.org/" BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/" CENTOS_MANTISBT_PROJECT="CentOS-7" CENTOS_MANTISBT_PROJECT_VERSION="7" REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="centos" REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="

Проверить версию CentOS с помощью команды hostnamectl

hostnamectl это команда, которая позволяет Вам установить имя хоста, но вы также можете использовать его, чтобы найти вашу версию CentOS.

Этот метод будет работать, только если у вас есть CentOS 7:

hostnamectl

Static hostname: localhost.localdomain Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: 2849f743fbe74706abaa6cb8b2ae5377 Boot ID: 8259a43c6265465884920ac6d762ed5e Virtualization: kvm Operating System: CentOS Linux 7 (Core) CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7 Kernel: Linux 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64 Architecture: x86-64

Вывод

В этом руководстве мы показали вам, как найти версию CentOS, установленную в вашей системе.

Для получения дополнительной информации о выпусках CentOS посетите страницу Wiki CentOS Releases.

Не стесняйтесь оставлять комментарий, если у вас есть какие-либо вопросы.