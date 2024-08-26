Устранение ошибок в WordPress

Просмотр файлов журнала отладки обычно помогает персоналу службы поддержки или опытному пользователю понять природу ошибки и предпринять необходимые действия по исправлению.

Как только этот измененный установочный файл будет установлен, файл debug.log начнет регистрировать детали того, что происходит на веб-сайте при обращении к нему. Этот файл отладки сохраняется в папке wp-content и может быть загружен с помощью SFTP и отправлен поставщикам поддержки. Отладку можно отключить, удалив (‘WP_DEBUG’, true ) и другой добавленный код к (‘WP_DEBUG’, false ) в файле wp-config.php.

Рекомендации: Используйте опцию экспорта для регулярного создания резервных копий изображений. Это гарантирует, что восстановление резервной копии с отсутствующими изображениями может быть восстановлено путем загрузки необходимых изображений из экспортированных файлов.

Резервное копирование – это функция, доступная в Jetpack-Activity для пользователей бизнес-планов и планов электронной коммерции (в других планах есть возможность оценить и использовать другие плагины резервного копирования). Подписка Jetpack-Activity включает автоматическое резервное копирование раз в 24 часа, что позволяет вам выбрать момент в журнале действий и восстановить его в том состоянии, в котором он находился на тот момент. Обычно резервное копирование включает:

База данных WordPress.

Все файлы в каталогах плагинов, mu-плагинов, тем и загрузок.

Все файлы, которые были установлены или выбраны для резервного копирования внутри каталога wp-content.

Доступ к последней резервной копии можно получить, перейдя по ссылке “Мой сайт”> “Реактивный пакет”> “Резервные копии”. Другой вариант – через журнал действий, где точки восстановления для сайта доступны из списка всех действий.

Для выборочного восстановления из резервной копии перейдите в журнал действий при определенном изменении или обновлении и щелкните три точки рядом с ним.

Восстановление предоставляет выборочные параметры для сайта в том виде, в каком он был на тот момент, включая:

Темы WordPress: восстанавливает папку с темами сайта

Плагины WordPress: восстанавливает папку плагинов сайта

Загрузка медиафайлов: восстанавливает содержимое вашей медиатеки

Корень WordPress: восстанавливает корневые файлы WordPress

Каталог WP-контента: восстанавливает папку wp-content и ее содержимое

База данных сайта: восстанавливает содержимое записей, страниц, комментариев, плагинов и настроек темы

Для всех вышеперечисленных вариантов восстановления темы, плагины и контент сторонних производителей не всегда могут восстанавливаться полностью. В этом случае вы можете просмотреть и сбросить некоторые параметры. После выбора параметра Восстановить до этой точки открывается следующее диалоговое окно:

После подтверждения восстановления и выполнения вышеуказанных требований восстановление инициируется и веб-администратору отправляется уведомление по электронной почте.