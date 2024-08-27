Автоматизация веб-сайтов WordPress для лучшего управления

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27.08.2024

Веб-сайты WordPress требуют регулярного управления и технического обслуживания. Однако управление всем этим вручную может оказаться трудоемкой задачей. Вот почему для большинства рутинных задач предусмотрена автоматизация.

Введение

Когда веб-сайт запущен, ему потребуется регулярное управление и обслуживание, которое включает:

Регулярное создание резервных копий.

Проверка работы ссылок на веб-страницы и навигации по страницам.

Обновление сайта, тем, виджетов и плагинов.

Использование защиты от спама.

Оптимизация изображений и баз данных.

К счастью, большинство этих рутинных задач можно автоматизировать. Это возможно благодаря внедрению бесплатных и платных плагинов. Доступ к плагинам можно получить, перейдя на административную страницу “Мой сайт” > “Инструменты”> “Плагины”

Автоматизация рутинных задач

Регулярное создание резервных копий

Регулярное создание резервных копий помогает гарантировать, что сбой веб-сайта, случайное удаление важных файлов или взлом не потребуют перестройки всего веб-сайта. Кроме того, сохранение структурированных резервных копий помогает получить доступ к более старому контенту и мультимедиа, если требуется. Рекомендуется регулярно восстанавливать резервные копии и тестировать файлы резервных копий в непроизводственной среде, чтобы убедиться, что ничего не пропало. Резервные копии могут быть:

Предоставляется провайдером хостинга веб-сайтов или сторонними провайдерами

Большинство провайдеров веб-хостинга предлагают возможность резервного копирования в качестве стандартной функции или услуги подписчикам. Некоторые хостинг-провайдеры включают опции для автоматического выполнения полного и инкрементного резервного копирования. Этого может быть достаточно для простых веб-сайтов.

Сторонние провайдеры существуют потому, что хостинг-провайдеры могут иметь ограниченные возможности. За определенную плату они предоставляют более качественные и целенаправленные услуги.

Локально или в облаке

Локальная резервная копия создается на компьютерах и в хранилище в вашем физическом местоположении. Для локального резервного копирования требуется один специалист для управления файлами и отслеживания версий.

Резервные копии в облаке снижают вероятность потери данных из-за сбоев оборудования. Однако задача управления файлами остается прежней даже в облаке.

Полная или поэтапная

Полное резервное копирование лучше всего подходит для обеспечения возможности восстановления веб-сайта. К недостаткам относятся большие требования к объему хранилища, более длительная продолжительность резервного копирования и восстановления в зависимости от размера и сложности веб-сайта.

Инкрементные резервные копии предназначены для тех файлов, которые были обновлены с момента последней резервной копии. Они выполняются быстрее и требуют меньше места.

Использование комбинации регулярных, полных и инкрементных резервных копий будет хорошо работать в большинстве ситуаций.

Ручная или автоматизированная

Ручные резервные копии запускаются администратором заранее или разово. Если это не будет сделано дисциплинированно, существует риск потери информации и контента.

Автоматическое резервное копирование не оставляет места для ошибок, допущенных вручную. Однако их необходимо регулярно отслеживать на предмет эффективности, возможности восстановления и хранения.

WordPress упрощает ручное и автоматическое, а также полное или инкрементное резервное копирование в облаке или на локальных компьютерах с помощью плагинов. Некоторые примеры поддерживаемых в настоящее время плагинов резервного копирования WordPress включают:

Бренд / Название продукта Характеристики ​Издатель Jetpack Автоматическое резервное копирование и восстановление в режиме реального времени. Возможно дублирование, клонирование или перенос веб-сайта на промежуточный сайт или на новый хост. Automatic – https://jetpack.com/ WPvivid Backup Plugin Предлагаемые функции резервного копирования и миграции. Перенесите копию сайта WordPress на новый хост (новый домен), запланируйте резервное копирование, отправьте резервные копии в удаленное хранилище и выполните миграцию. WPvivid Team – https://wpvivid.com/ BackupBliss Автоматическое планирование резервного копирования. Настройте, какие файлы и базы данных должны находиться в резервной копии. Резервная копия будет храниться локально, и вы получите уведомление по электронной почте. Может использоваться для переноса вашего сайта на другой хост. Migrate – https://backupbliss.com/ BoldGrid Позволяет создавать резервные копии автоматически и вручную. Полное или инкрементное резервное копирование в удаленные и облачные хранилища. Клонируйте, дублируйте и / или переносите свой сайт. Создавайте промежуточные сайты для тестирования новых плагинов или тем. BoldGrid – https://www.boldgrid.com/

Проверка ссылок на веб-страницы и навигации по страницам

По мере развития веб-сайта и добавления нового контента и страниц могут возникать ошибки в существующих и новых ссылках. Например, некоторые старые ссылки могут не работать из-за изменения страницы пересылки. Проверка функциональных и работающих ссылок должна быть частью регулярного обслуживания веб-сайта. Неработающие ссылки негативно влияют на впечатления посетителей.

Некоторые плагины могут помочь в проверке неработающих ссылок на веб-сайте WordPress. Некоторые плагины включают возможности проверки неработающих ссылок на веб-страницах, публикациях, комментариях и даже изображениях со ссылками. Их можно установить для регулярной работы и информирования веб-администратора о обнаруженных проблемах. Некоторые плагины имеют функцию, предотвращающую доступ к неработающим ссылкам в качестве опции для кликабельности.

Некоторые примеры поддерживаемых в настоящее время плагинов для проверки ссылок WordPress включают:

Бренд / Название продукта Характеристики ​Издатель Link Checker Базовая версия средства проверки ссылок бесплатна и проверяет до 500 URL-адресов. Marco Beierer – https://www.marcobeierer.com/wordpress-plugins/link-checker/ Broken Link Checker | Finder Бесплатный плагин для проверки мертвых ссылок. Каждая ссылка проверяется, работает ли она так, как задумано. Кроме того, он также проверяет ссылки на изображения. Ссылки проверяются на страницах, в сообщениях, на форумах и в комментариях. Marco Beierer – https://www.miniorange.com/ Save Post. Check Links. Когда запись сохраняется или публикуется, этот плагин сканирует содержимое записи на наличие любых URL-адресов, проверяет все найденные URL-адреса (кроме относительных), обнаруживает любые поврежденные или недоступные URL-адреса и выводит их в список для проверки и исправления. pluginkollektiv – https://pluginkollektiv.org/plugins/ BoldGrid Позволяет создавать резервные копии автоматически и вручную. Полное или инкрементное резервное копирование в удаленные и облачные хранилища. Клонируйте, дублируйте и / или переносите свой сайт. Создавайте промежуточные сайты для тестирования новых плагинов или тем. BoldGrid – https://www.boldgrid.com/

Обновление сайта, тем, виджетов и плагинов

Важно регулярно обновлять веб-сайт, поскольку это гарантирует удовлетворительный пользовательский опыт и производительность сайта. Необходимо рассмотреть возможность обновления плагинов, расширений, тем и версии веб-сайта WordPress, чтобы он работал бесперебойно и имел наилучшую безопасность. Создатели тем, виджетов и плагинов регулярно публикуют обновления, поскольку обнаруживают уязвимости, риски и возможности улучшения. Возможность автоматизировать обновления с помощью плагинов – отличный способ справиться с административными задачами.

Некоторые примеры поддерживаемых в настоящее время плагинов для обновления WordPress включают:

Бренд / Название продукта Характеристики ​Издатель Easy Updates Manager Базовая версия позволяет настраивать автоматические обновления. Отключает обновления для специально разработанных тем и плагинов. Команда Easy Updates Manager – https://easyupdatesmanager.com/ Companion Auto Updates Поддерживает автоматическое обновление плагинов, тем, основных файлов и файлов перевода. Исключите плагины и темы, которые не следует обновлять. Другие функции включают уведомления по электронной почте, обновление журналов и возможность отложить автоматическое обновление. Papin Schipper – https://codeermeneer.nl/ Webcraftic Updates Manager Позволяет автоматически обновлять и отключать обновления, чтобы гарантировать, что пользовательские разработки не будут перезаписаны. Позволяет обновлять основные и второстепенные версии WordPress. Webcraftic – https://wordpress.org/plugins/webcraftic-updates-manager/

Предотвращение спама

WordPress имеет встроенные возможности ведения блога и создания комментариев. По мере роста количества этих сообщений и популярности веб-сайта в качестве возможного риска становится возможность спама в комментариях (если комментарии подписчиков и общественности открыты). Спам влияет на пользовательский опыт и удовлетворенность:

Слишком много спам-комментариев не позволяют законным подписчикам и пользователям иметь значимое взаимодействие.

Спам-комментарии могут содержать вредоносные ссылки, которые могут извлекать личную информацию с помощью вводящих в заблуждение экранов.

Типичные подходы к борьбе со спамом включают:

Контролируйте количество разрешенных ссылок на публикацию. Поощряйте публикацию только зарегистрированными пользователями или подписчиками.

Предоставьте модераторам список слов, подвергнутых цензуре, чтобы не публиковался неподходящий контент. Некоторые сторонние провайдеры предлагают для этого “системы модерации”.

Используйте плагин для защиты от спама на WordPress.

Некоторые примеры плагинов для защиты от спама WordPress включают:

Бренд / Название продукта Характеристики ​Издатель Akismet Spa, Protection Проверяет комментарии и отправленные контактные формы на соответствие глобальной базе данных спама, чтобы предотвратить публикацию вредоносного контента. Позволяет просматривать спам-комментарии, обнаруженные на экране администратора блога “Комментарии”. Automatic – https://wordpress.org/plugins/akismet/ CleanTalk Поддерживает “Контактную форму и комментарии” от нескольких поставщиков, включая любые регистрации на WordPress, контактные формы и темы. Предотвращает спам-комментарии, спам-регистрации, спам-контактные электронные письма, спам-заказы, спам-бронирования, спам-подписки, спам-опросы, спам в виджетах. Дополнительные функции включают совместимость с Общими правилами защиты данных (GDPR), проверку электронной почты в режиме реального времени, блокировку одноразовых и временных электронных писем. CleanTalk – https://cleantalk.org/ Antispam Bee Блокирует спам-комментарии и обратные ссылки и соответствует GDPR. Некоторые функции включают в себя доверие одобренным комментаторам, разрешение комментариев на определенных языках, блокировку комментаторов из определенных стран, проверку IP-адреса, проверку по базе данных спамеров. и уведомьте администраторов по электронной почте. pluginkollektiv – https://wordpress.org/plugins/antispam-bee/

Оптимизация изображений и баз данных

Доступ к веб-сайтам сегодня осуществляется с нескольких устройств, включая настольные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны. Способ отображения веб-сайта на экране пользователя и, как следствие, пользовательский опыт зависят от устройства, используемого для просмотра веб-сайта.

Оптимизация веб-сайта для работы на разных устройствах включает в себя уменьшение размеров изображений и базы данных при одновременном повышении скорости доступа до уровня, который наилучшим образом соответствует пользовательскому интерфейсу и опыту. Дополнительные преимущества оптимизированного веб-сайта включают более высокую скорость загрузки веб-сайта, что может положительно повлиять на рейтинг SEO, упрощение управления за счет меньшего объема памяти, меньшей пропускной способности и быстрого резервного копирования веб-сайта.

WordPress, будучи динамичным веб-приложением, использует базу данных MySQL для выполнения и отслеживания действий с темами, плагинами, публикациями, комментариями и каждым элементом на веб-сайте. В течение периода работы остаются неиспользуемые элементы базы данных и следы старых элементов. Они занимают место в хранилище и увеличивают объем памяти, что приводит к снижению производительности базы данных. В результате запрос к базе данных может занимать больше времени, чем обычно. Вы можете удалить неиспользуемые элементы из базы данных и оптимизировать ее для достижения более высокой производительности.

Плагины WordPress предоставляют возможность сжимать изображения перед их загрузкой на веб-сайт и в базу данных WordPress.

Некоторые примеры плагинов для оптимизации изображений и баз данных WordPress включают:

Бренд / Название продукта Характеристики ​Издатель WP-Optimize Очищает базу данных, сжимает изображения и кэширует веб-сайт. Кроме того, может минимизировать и асинхронизировать CSS и JavaScript. Сообщает о таблицах базы данных, которые имеют накладные расходы и потраченное впустую пространство. Позволяет запланировать автоматическую оптимизацию с выбранным количеством недель хранения данных, позволяя использовать резервные варианты. Инструмент сжатия изображений использует методы сжатия с потерями для преобразования больших изображений в сжатые файлы. Дэвид Андерсон, Рухани Рабин, команда Updraft – https://getwpo.com/ Imagify – Оптимизируйте ваши изображения и конвертируйте Основное внимание уделяется сжатию и оптимизации изображений. Imagify может конвертировать многие распространенные форматы изображений. Алгоритмы сжатия называются “normal, aggressive и ultra”. WP Media – https://imagify.io// WP Clean Up Optimizer: Оптимизируйте базу данных и WordPress Оптимизирует сайты / блоги WordPress и удаляет устаревшие данные в базе данных. Может планировать очистку, оптимизацию, удаление и восстановление таблиц базы данных с помощью плагина. Минимизирует данные WordPress и базы данных, помогая ускорить загрузку веб-сайтов WordPress. Технический банкир – https://tech-banker.com/clean-up-optimizer/

Выводы

Рутинное управление веб-сайтом WordPress упрощается с помощью плагинов, которые автоматизируют некоторые задачи управления. Мы рассмотрели плагины, которые автоматизируют управление резервными копиями, неработающими ссылками, обновлениями, предотвращением спама, оптимизацией изображений и несколькими задачами базы данных WordPress. Многие плагины доступны в бесплатных версиях, а дополнительные функциональные возможности предоставляются в платных версиях. Какой плагин подходит для конкретного сайта WordPress, следует рассматривать исходя из целей управления, сравнивая функции и ограничения. Наконец, несмотря на доступность автоматизации, рекомендуется регулярно просматривать задачи управления вручную.

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