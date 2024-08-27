Автоматизация веб-сайтов WordPress для лучшего управления

Веб-сайты WordPress требуют регулярного управления и технического обслуживания. Однако управление всем этим вручную может оказаться трудоемкой задачей. Вот почему для большинства рутинных задач предусмотрена автоматизация.
Когда веб-сайт запущен, ему потребуется регулярное управление и обслуживание, которое включает:
К счастью, большинство этих рутинных задач можно автоматизировать. Это возможно благодаря внедрению бесплатных и платных плагинов. Доступ к плагинам можно получить, перейдя на административную страницу “Мой сайт” > “Инструменты”> “Плагины”
Регулярное создание резервных копий помогает гарантировать, что сбой веб-сайта, случайное удаление важных файлов или взлом не потребуют перестройки всего веб-сайта. Кроме того, сохранение структурированных резервных копий помогает получить доступ к более старому контенту и мультимедиа, если требуется. Рекомендуется регулярно восстанавливать резервные копии и тестировать файлы резервных копий в непроизводственной среде, чтобы убедиться, что ничего не пропало. Резервные копии могут быть:
WordPress упрощает ручное и автоматическое, а также полное или инкрементное резервное копирование в облаке или на локальных компьютерах с помощью плагинов. Некоторые примеры поддерживаемых в настоящее время плагинов резервного копирования WordPress включают:
|Бренд / Название продукта
|Характеристики
|Издатель
|Jetpack
|Автоматическое резервное копирование и восстановление в режиме реального времени. Возможно дублирование, клонирование или перенос веб-сайта на промежуточный сайт или на новый хост.
|Automatic – https://jetpack.com/
|WPvivid Backup Plugin
|Предлагаемые функции резервного копирования и миграции. Перенесите копию сайта WordPress на новый хост (новый домен), запланируйте резервное копирование, отправьте резервные копии в удаленное хранилище и выполните миграцию.
|WPvivid Team – https://wpvivid.com/
|BackupBliss
|Автоматическое планирование резервного копирования. Настройте, какие файлы и базы данных должны находиться в резервной копии. Резервная копия будет храниться локально, и вы получите уведомление по электронной почте. Может использоваться для переноса вашего сайта на другой хост.
|Migrate – https://backupbliss.com/
|BoldGrid
|Позволяет создавать резервные копии автоматически и вручную. Полное или инкрементное резервное копирование в удаленные и облачные хранилища. Клонируйте, дублируйте и / или переносите свой сайт. Создавайте промежуточные сайты для тестирования новых плагинов или тем.
|BoldGrid – https://www.boldgrid.com/
По мере развития веб-сайта и добавления нового контента и страниц могут возникать ошибки в существующих и новых ссылках. Например, некоторые старые ссылки могут не работать из-за изменения страницы пересылки. Проверка функциональных и работающих ссылок должна быть частью регулярного обслуживания веб-сайта. Неработающие ссылки негативно влияют на впечатления посетителей.
Некоторые плагины могут помочь в проверке неработающих ссылок на веб-сайте WordPress. Некоторые плагины включают возможности проверки неработающих ссылок на веб-страницах, публикациях, комментариях и даже изображениях со ссылками. Их можно установить для регулярной работы и информирования веб-администратора о обнаруженных проблемах. Некоторые плагины имеют функцию, предотвращающую доступ к неработающим ссылкам в качестве опции для кликабельности.
Некоторые примеры поддерживаемых в настоящее время плагинов для проверки ссылок WordPress включают:
|Бренд / Название продукта
|Характеристики
|Издатель
|Link Checker
|Базовая версия средства проверки ссылок бесплатна и проверяет до 500 URL-адресов.
|Marco Beierer – https://www.marcobeierer.com/wordpress-plugins/link-checker/
|Broken Link Checker | Finder
|Бесплатный плагин для проверки мертвых ссылок. Каждая ссылка проверяется, работает ли она так, как задумано. Кроме того, он также проверяет ссылки на изображения. Ссылки проверяются на страницах, в сообщениях, на форумах и в комментариях.
|Marco Beierer – https://www.miniorange.com/
|Save Post. Check Links.
|Когда запись сохраняется или публикуется, этот плагин сканирует содержимое записи на наличие любых URL-адресов, проверяет все найденные URL-адреса (кроме относительных), обнаруживает любые поврежденные или недоступные URL-адреса и выводит их в список для проверки и исправления.
|pluginkollektiv – https://pluginkollektiv.org/plugins/
|BoldGrid
|Позволяет создавать резервные копии автоматически и вручную. Полное или инкрементное резервное копирование в удаленные и облачные хранилища. Клонируйте, дублируйте и / или переносите свой сайт. Создавайте промежуточные сайты для тестирования новых плагинов или тем.
|BoldGrid – https://www.boldgrid.com/
Важно регулярно обновлять веб-сайт, поскольку это гарантирует удовлетворительный пользовательский опыт и производительность сайта. Необходимо рассмотреть возможность обновления плагинов, расширений, тем и версии веб-сайта WordPress, чтобы он работал бесперебойно и имел наилучшую безопасность. Создатели тем, виджетов и плагинов регулярно публикуют обновления, поскольку обнаруживают уязвимости, риски и возможности улучшения. Возможность автоматизировать обновления с помощью плагинов – отличный способ справиться с административными задачами.
Некоторые примеры поддерживаемых в настоящее время плагинов для обновления WordPress включают:
|Бренд / Название продукта
|Характеристики
|Издатель
|Easy Updates Manager
|Базовая версия позволяет настраивать автоматические обновления. Отключает обновления для специально разработанных тем и плагинов.
|Команда Easy Updates Manager – https://easyupdatesmanager.com/
|Companion Auto Updates
|Поддерживает автоматическое обновление плагинов, тем, основных файлов и файлов перевода. Исключите плагины и темы, которые не следует обновлять. Другие функции включают уведомления по электронной почте, обновление журналов и возможность отложить автоматическое обновление.
|Papin Schipper – https://codeermeneer.nl/
|Webcraftic Updates Manager
|Позволяет автоматически обновлять и отключать обновления, чтобы гарантировать, что пользовательские разработки не будут перезаписаны. Позволяет обновлять основные и второстепенные версии WordPress.
|Webcraftic – https://wordpress.org/plugins/webcraftic-updates-manager/
WordPress имеет встроенные возможности ведения блога и создания комментариев. По мере роста количества этих сообщений и популярности веб-сайта в качестве возможного риска становится возможность спама в комментариях (если комментарии подписчиков и общественности открыты). Спам влияет на пользовательский опыт и удовлетворенность:
Типичные подходы к борьбе со спамом включают:
Некоторые примеры плагинов для защиты от спама WordPress включают:
|Бренд / Название продукта
|Характеристики
|Издатель
|Akismet Spa, Protection
|Проверяет комментарии и отправленные контактные формы на соответствие глобальной базе данных спама, чтобы предотвратить публикацию вредоносного контента. Позволяет просматривать спам-комментарии, обнаруженные на экране администратора блога “Комментарии”.
|Automatic – https://wordpress.org/plugins/akismet/
|CleanTalk
|Поддерживает “Контактную форму и комментарии” от нескольких поставщиков, включая любые регистрации на WordPress, контактные формы и темы. Предотвращает спам-комментарии, спам-регистрации, спам-контактные электронные письма, спам-заказы, спам-бронирования, спам-подписки, спам-опросы, спам в виджетах. Дополнительные функции включают совместимость с Общими правилами защиты данных (GDPR), проверку электронной почты в режиме реального времени, блокировку одноразовых и временных электронных писем.
|CleanTalk – https://cleantalk.org/
|Antispam Bee
|Блокирует спам-комментарии и обратные ссылки и соответствует GDPR. Некоторые функции включают в себя доверие одобренным комментаторам, разрешение комментариев на определенных языках, блокировку комментаторов из определенных стран, проверку IP-адреса, проверку по базе данных спамеров. и уведомьте администраторов по электронной почте.
|pluginkollektiv – https://wordpress.org/plugins/antispam-bee/
Доступ к веб-сайтам сегодня осуществляется с нескольких устройств, включая настольные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны. Способ отображения веб-сайта на экране пользователя и, как следствие, пользовательский опыт зависят от устройства, используемого для просмотра веб-сайта.
Оптимизация веб-сайта для работы на разных устройствах включает в себя уменьшение размеров изображений и базы данных при одновременном повышении скорости доступа до уровня, который наилучшим образом соответствует пользовательскому интерфейсу и опыту. Дополнительные преимущества оптимизированного веб-сайта включают более высокую скорость загрузки веб-сайта, что может положительно повлиять на рейтинг SEO, упрощение управления за счет меньшего объема памяти, меньшей пропускной способности и быстрого резервного копирования веб-сайта.
WordPress, будучи динамичным веб-приложением, использует базу данных MySQL для выполнения и отслеживания действий с темами, плагинами, публикациями, комментариями и каждым элементом на веб-сайте. В течение периода работы остаются неиспользуемые элементы базы данных и следы старых элементов. Они занимают место в хранилище и увеличивают объем памяти, что приводит к снижению производительности базы данных. В результате запрос к базе данных может занимать больше времени, чем обычно. Вы можете удалить неиспользуемые элементы из базы данных и оптимизировать ее для достижения более высокой производительности.
Плагины WordPress предоставляют возможность сжимать изображения перед их загрузкой на веб-сайт и в базу данных WordPress.
Некоторые примеры плагинов для оптимизации изображений и баз данных WordPress включают:
|Бренд / Название продукта
|Характеристики
|Издатель
|WP-Optimize
|Очищает базу данных, сжимает изображения и кэширует веб-сайт. Кроме того, может минимизировать и асинхронизировать CSS и JavaScript. Сообщает о таблицах базы данных, которые имеют накладные расходы и потраченное впустую пространство. Позволяет запланировать автоматическую оптимизацию с выбранным количеством недель хранения данных, позволяя использовать резервные варианты. Инструмент сжатия изображений использует методы сжатия с потерями для преобразования больших изображений в сжатые файлы.
|Дэвид Андерсон, Рухани Рабин, команда Updraft – https://getwpo.com/
|Imagify – Оптимизируйте ваши изображения и конвертируйте
|Основное внимание уделяется сжатию и оптимизации изображений. Imagify может конвертировать многие распространенные форматы изображений. Алгоритмы сжатия называются “normal, aggressive и ultra”.
|WP Media – https://imagify.io//
|WP Clean Up Optimizer: Оптимизируйте базу данных и WordPress
|Оптимизирует сайты / блоги WordPress и удаляет устаревшие данные в базе данных. Может планировать очистку, оптимизацию, удаление и восстановление таблиц базы данных с помощью плагина. Минимизирует данные WordPress и базы данных, помогая ускорить загрузку веб-сайтов WordPress.
|Технический банкир – https://tech-banker.com/clean-up-optimizer/
Рутинное управление веб-сайтом WordPress упрощается с помощью плагинов, которые автоматизируют некоторые задачи управления. Мы рассмотрели плагины, которые автоматизируют управление резервными копиями, неработающими ссылками, обновлениями, предотвращением спама, оптимизацией изображений и несколькими задачами базы данных WordPress. Многие плагины доступны в бесплатных версиях, а дополнительные функциональные возможности предоставляются в платных версиях. Какой плагин подходит для конкретного сайта WordPress, следует рассматривать исходя из целей управления, сравнивая функции и ограничения. Наконец, несмотря на доступность автоматизации, рекомендуется регулярно просматривать задачи управления вручную.