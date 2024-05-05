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05.05.2024

Пользователи ПК, похоже, не видят привлекательности Windows 11, поскольку операционная система (ОС) Microsoft быстро теряет популярность. Вместо этого, похоже, люди снова обращаются к привычной и удобной Windows 10, хотя официальная поддержка закончится в следующем году.

Последний отчет Statcounter показывает снижение числа пользователей Windows 11 почти на 1% в прошлом месяце, в результате чего уровень внедрения составил 25,65%. Столько же пользователей перешло на Windows 10, доля рынка которой по-прежнему составляет 70%. Возможно, это неудивительно, учитывая, насколько запутанной является сегодня ОС. Обновления Windows часто представляют собой ошибки, которые Microsoft пытается исправить постфактум. Даже бывшие разработчики платформы жалуются на проблемы с производительностью.

Интересно, что геймеры идут другим путём. Обзор оборудования Steam за апрель 2024 года показывает большой сдвиг на рынке: 3,54% перешли на Windows 11. Его предшественник по-прежнему является доминирующей партией, на которую приходится более половины платформы, но его доля снизилась на 3,38%. Конечно, записи Valve охватывают лишь небольшую выборку геймеров, особенно по сравнению со Statcounter, который отслеживает пользователей из всех слоев общества.

Microsoft не помогает то, что Windows 11 уже является непомерно высокой из-за необходимости использования доверенных платформенных модулей (TPM). Поскольку компания обращает свое внимание на искусственный интеллект (ИИ) и меняет системные требования в соответствии с ними, она заблокирует еще больше пользователей от обновления Windows 11 24H2.

Здесь есть что-то вроде цикличности. Популярность Windows 7 резко возросла, и для последних несогласных сохранялась постепенная миграция. Затем произошел провал Windows 8, поскольку людям не понравился уход, ориентированный на сенсорные экраны, и даже Windows 8.1 было недостаточно, чтобы подсластить сделку. Затем в Windows 10 произошел новый бум, а в Windows 11 произошел сбой.

Конечно, мы не говорим, что Windows 12 — это ответ. Даже если бренд из Редмонда быстро переключит свое внимание на новинку в надежде исправить ситуацию, трудно увидеть выход из коробки, в которую он себя поместил. Повелители ИИ. По крайней мере, мы надеемся, что он откажется от агрессивной тактики обновлений.

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