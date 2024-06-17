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Microsoft откладывает запуск Windows Recall, но вы все равно можете опробовать его

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17.06.2024
Microsoft откладывает запуск Windows Recall, но вы все равно можете опробовать его

ПК CoPilot+ должны появиться 18 июня, но Windows Recall теперь опоздает на вечеринку. Всего за несколько дней до выпуска Microsoft удалила эту функцию из общего выпуска. Вместо этого то, что было главной демонстрацией искусственного интеллекта для этих новых устройств, теперь будет доступно только избранным. Однако, если вы хотите попробовать это как можно скорее, вам не совсем не повезло.

Напомним, Microsoft описывает ПК CoPilot+ как «новую категорию ПК с Windows». На практике этот термин охватывает системы, оснащенные NPU (нейронными процессорами), способными выполнять более 40 TOPS (триллионов операций в секунду). Есть и другие характеристики, в том числе время автономной работы в течение всего дня, но движущей силой здесь является искусственный интеллект. Хотя будут и другие способы продемонстрировать свои возможности, отсутствие Windows Recall будет остро ощущаться.

 

В обновлении своего блога Windows Experience (через Windows Central) Microsoft объявила о своих новых планах относительно Windows Recall. Теперь эта функция будет доступна в рамках программы предварительной оценки Windows (WIP) «в ближайшие недели». Таким образом, компания одновременно сокращает доступность и отходит от конкретной даты выпуска.

Microsoft объясняет, что «это решение основано на нашем стремлении обеспечить надежный, безопасный и надежный опыт для всех клиентов и получить дополнительные отзывы, прежде чем сделать эту функцию доступной для всех пользователей ПК Copilot+». Что касается того, что вызвало эту внезапную перемену взглядов, вероятными кандидатами могут быть недавние разногласия в Windows Recall, касающиеся безопасности и многого другого.

Если вы все еще хотите быть одним из первых, кто будет использовать Windows Recall, вам понадобится несколько вещей. Естественно, вам потребуется система, соответствующая аппаратным требованиям CoPilot+ для ПК. Хотя такие устройства будут иметь значок CoPilot+, большинство из них с процессорами AMD Ryzen AI 300-й серии вполне подойдут. Наконец, вам, конечно же, нужно быть инсайдером Windows. Если вы еще им не являетесь, вы можете зарегистрироваться бесплатно здесь.

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Недавно мы познакомились с некоторыми компьютерами CoPilot+ на выставке Computex. Чтобы получить краткую информацию, ознакомьтесь с нашим обзором новых ноутбуков MSI AI+ и ноутбуков Gigabyte Aorus с искусственным интеллектом. Однако имейте в виду, что альтернативы Intel появятся в виде SoC Lunar Lake в ближайшие месяцы.

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Тэги: , Категории: Microsoft, OS Windows, НовостиIT
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