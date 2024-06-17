Gears of War: E-Day «более чем в 100 раз» детальнее, чем Gears 5

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17.06.2024

Мы смотрели трейлер Gears of War: E-Day бесчисленное количество раз после презентации Xbox Games. Как давний поклонник сериала, я восхищаюсь деталями, снятыми на движке. Оказывается, моя реакция широко раскрытых глаз была вызвана не только возвращением Маркуса и Дома. По словам разработчика игры, мы можем ожидать «более чем в 100 раз» большей детализации, чем в и без того звездной игре Gears 5.

Gears of War: E-Day, похоже, продолжит склонность серии к высокой визуальной точности. Что касается консолей серии Xbox и ПК, это первая игра, работающая на Unreal Engine 5. Естественно, она должна дать лучшим видеокартам возможность размять свои мышцы. Хотя трейлер игры является достаточным доказательством этого, комментарии ее разработчика, The Coalition, еще больше подтверждают это.

«Наша цель — снова установить новый стандарт технического совершенства», — объясняет Кейт Рейнер, технический директор студии The Coalition. В беседе с Xbox Wire Рейнер подчеркнул, что Gears of War: E-Day включает в себя «более чем в 100 раз больше деталей окружающей среды и персонажей, чем Gears 5». Частично это связано с тем, что разработчик перестроил практически все ресурсы для Unreal Engine 5, надеемся, используя сетки Nanite.

В Gears of War: E-Day, еще одной новинке серии, будет представлен ряд опций трассировки лучей. Рейнер подтверждает, что в игре будет освещение, отражения и тени с трассировкой лучей. Это в дополнение к другим улучшениям, включая «разрушения и кровь нового поколения, а также передовую анимацию». Назовите нас извращенцами, но нам не терпится увидеть, как лезвие моего ретро-лансера отразится в луже свежих кусочков Саранчи (конечно, только что сделанных моим ботинком, топающим бордюры).

Поскольку Gears of War: E-Day выйдет в 2025 году, у The Coalition еще есть много времени на доработку. Лично нам не терпится поиграть в игру. Хотя, честно говоря, мы, скорее всего, потратим на это столько же времени. Кажется, что следующая эра графики наконец-то наступила после давно назревшего конца выпуска игр для разных поколений.

Если такие примеры, как Senua’s Saga: Hellblade II, — это только начало, мне не терпится увидеть, что ждет графику в будущем. А сейчас, если вы нас извините, в рамках подготовки к Gears of War: E-Day я собираемся еще раз переиграть серию. Поторопитесь с портами для ПК, Microsoft!

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