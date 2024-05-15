Используйте правильные каналы памяти, чтобы избежать распространенной ошибки DRAM

15.05.2024

За последние десятилетия мы создали значительную долю ПК. Процесс во многом остался прежним. Вставьте материнскую плату, установите процессор, прикрепите кулер и графический процессор, установите SSD и подключите кабели. Ой, подождите, память все равно должна войти, и хотите верьте, хотите нет, но вы можете сделать это неправильно.

Большинство потребительских процессоров – будь то AMD или Intel – используют двухканальную память. Как следует из названия, для оптимальной производительности вам понадобится количество модулей оперативной памяти, кратное двум. Большинство материнских плат формата ATX, как правило, поставляются с четырьмя слотами DIMM, что позволяет увеличить емкость за счет удвоения. Вооружившись этими знаниями, здравый смысл для непосвященного сборщика состоит в том, чтобы установить два модуля оперативной памяти рядом друг с другом. Почему бы и нет? Мы можем сказать вам, почему: потому что это переводит большинство материнских плат в неоптимальный одноканальный режим памяти. Позволь нам объяснить.

Вот изображение материнской платы ASRock Z790 Nova WiFi во всей красе. Обратите внимание на четыре слота DIMM, расположенные обычным образом. Посмотрите чуть выше и увидите, что ASRock любезно маркирует слоты как DDR5_A1, DDR5_A2, DDR5_B1 и DDR5_B2. Если мы позволим маме приблизиться к плате и попрошу ее установить два модуля, она, несомненно, выберет А1 и А2.

Какие слоты оперативной памяти следует использовать?

Однако дьявол кроется в деталях. Видите ли, эффективная двухканальная работа возникает, когда вы используете слоты A и B. Использование только A или B переводит плату в одноканальный режим. Предпочтительным вариантом являются A2 и B2, то есть второй и четвертый слот, если вы посмотрите на него. Заполнение всех слотов также обеспечивает работу двухканальной памяти, хотя и с оговорками по скорости, в зависимости от вашей конкретной конфигурации. TLDR: глядя сверху вниз, либо займите вторую и четвертую позиции, либо заполните всю партию.

Справедливости ради стоит отдать должное ASRock: углубившись в руководство, можно обнаружить эту истину, но рискнут ли начинающие пользователи зайти так далеко, когда появится новый блестящий ПК с Intel Core или AMD Ryzen, готовый к сборке.

Итак, мы определили, что ваш компьютер находится в самом плохом состоянии, выбрав A2+B2, хотя также допустимо использовать A1+B1, если такая конфигурация способствует общему обдуву корпуса. Имейте в виду, что использование трех планок не рекомендуется, потому что, хотя этот подход увеличит емкость, он снова заставит любую материнскую плату перейти в ужасный одноканальный режим работы.

Хороший вопрос: почему основное внимание уделяется обеспечению работы вашей платы с двухканальной памятью? Конечно, в ней не может быть слишком много, независимо от ориентации оперативной памяти. Позвольте нам проверить это утверждение, запустив недавно вышедшую из эксплуатации тестовую платформу, включающую процессор AMD Ryzen 9 5950X, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 CL14 и видеокарту Sapphire Radeon RX 7900 XTX. Причина выбора этой платформы по двум причинам: во-первых, платформа Ryzen 9 7950X3D не любит переходить в одноканальный режим — остаются проблемы с тренировкой памяти, которых, к счастью, нет на старом оборудовании AMD. Во-вторых, не у всех есть современное оборудование, поэтому использование ПК последнего поколения дает больше информации о реальном мире.

Почему слоты памяти имеют значение?

Вы смотрите на тесты, выполненные с памятью в предпочтительных положениях A2+B2 на материнской плате Asus ROG Crosshair VIII Formula слева, а затем память переместилась на A1+A2 справа. Вы по-прежнему сохраняете тот же объем емкости — в данном случае 32 ГБ — но четко видны различия между оптимальной (двухканальной) и неоптимальной (одноканальной) ориентацией.

Неудивительно, что AIDA сообщает о падении скорости чтения, записи и копирования почти на 50%, что подтверждает неправильное выравнивание системной оперативной памяти и процессора. Вы кормите зверя половиной порции, а голодный процессор никому не нравится. Разумеется, различные уровни кэша остаются примерно одинаковыми, поскольку они расположены в процессоре, а не в основной памяти.

Итак, мы потеряли около половины пропускной способности оперативной памяти, соединив две планки вместе. Следующий вопрос касается реального воздействия.

На теоретическом уровне использование одноканальной памяти не будет иметь большого значения для приложений, рабочие наборы которых помещаются во встроенный кэш процессора. В данном случае это означает, что компьютеру не нужно извлекать во внешнюю память данные, которые ему могут понадобиться, что делает разговор спорным. Зная, что современные процессоры оснащены большим объемом кэш-памяти, чем когда-либо прежде (например, линейка AMD X3D превосходна в этой области), истинные эффекты одноканальной оперативной памяти лучше всего понимать в каждом конкретном случае.

Ryzen 9 5950X набирает 1490 баллов в многоядерном тесте Cinebench 2024 в двухканальном режиме, опустившись до 1486 в одноканальном. Это говорит нам о том, что приложение не чувствительно к пропускной способности оперативной памяти, поскольку большая часть данных перенаправляется в кэш процессора, поэтому не имеет большого значения, если вы совершите ошибку новичка, поместив две планки рядом друг с другом.

На другом конце шкалы приложения, чувствительные к пропускной способности, демонстрируют очень заметную разницу в производительности. Выше вы видите, как y-cruncher вычисляет константу Пи для 2,5 миллиардов мест. На левом экране отображается двухканальный режим, а на правом — одноканальный — все остальное остается прежним.

В одноканальном режиме расчет времени прохождения сигнала от начала до конца занимает на 41% меньше времени… и это очень много. Конечно, большинство приложений не настолько чувствительны, но это упражнение ясно показывает, какое негативное влияние может оказать элементарная ошибка. Это как управлять Феррари и ограничиваться третьей передачей. Не делайте этого!

Максимизируйте игровую производительность

При переключении на игры на Radeon RX 7900 XTX двухканальная установка возвращает среднюю и минимальную частоту кадров 236,2/94 в тесте Final Fantasy XIV Endwalker, установленном на максимальное качество FHD. Сравните это с 228/81 для одноканального. Среднее значение не так уж и плохо, но снижение минимальных значений вызывает большее беспокойство. Аналогичные результаты получаются и в других играх, особенно в FHD, где узким местом является скорее процессор. Если вы планируете не оставлять рамок, убедитесь, что очевидные основания закрыты.

Многие современные BIOS предупреждают пользователя о ловушке одноканальной памяти, заявляя, что память находится не в идеальных слотах. Это хорошая инициатива со стороны производителей материнских плат, хотя такой уровень осведомленности обычно не присутствует на старых платах. Хотя может показаться, что я учу бабушку сосать яйца, убедитесь, что память вашего компьютера настроена правильно для обеспечения оптимальной производительности.

Как правило, оставляйте место между любыми двумя модулями оперативной памяти на материнской плате. От этого во многом зависит производительность вашего ПК.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...