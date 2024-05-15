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AMD больше не может различать процессоры серий U, H и HS

15.05.2024
AMD больше не может различать процессоры серий U, H и HS

AMD, похоже, избавляется от обозначений процессоров U, H и HS. Это может вызвать еще большую путаницу в отношении энергопотребления и производительности новых мобильных чипов.

По словам китайского менеджера Lenovo на Weibo, AMD планирует изменить название некоторых своих процессоров. Начиная с серии Strix Point, вы больше не увидите процессоры Team Red, заканчивающиеся обозначениями U, H и HS. Они используются для обозначения возможностей каждой модели: U указывает на чипы мощностью 15 Вт, H — на 35 Вт, а HS — на 45 Вт. Вместо этого бренд сохранит единый стандарт, предлагая TDP в диапазоне от 15 Вт до 45 Вт.

Хотя это может упростить работу поставщиков, поскольку, например, им не придется изготавливать отдельные коробки для каждого варианта ноутбука, конечный пользователь может еще больше запутаться. В настоящее время вы можете легко отличить эффективную часть от производительной, просто взглянув на последнюю букву названия процессора. Геймеры, например, могут искать продукты серии HS, чтобы убедиться, что их процессор получает достаточную мощность для достижения максимальной частоты.

Еще больше усугубляет эту путаницу слухи о том, что AMD продолжит использовать обозначение HS, но на этот раз для всех моделей, включая версии на 15 Вт. Клиенты, которые знают достаточно, но не следят за новостями, могут быть обмануты, думая, что получают машину, ориентированную на производительность, хотя на самом деле это эффективная модель мощностью 15 Вт.

Теперь производители ноутбуков должны будут указать бюджет мощности для каждой модели, чтобы уменьшить влияние. AMD уже подвергалась критике за обновленное наименование мобильных процессоров, в результате которого номер архитектуры был перенесен в третий столбец, что сбило некоторых с толку, заставляя думать, что 8640U на поколение опережает 7640U, хотя это почти идентичные чипы.

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Это еще одно напоминание о необходимости проверить отзывы, прежде чем приступить к следующей покупке. Но, как обычно, пока AMD официально не объявит об этом изменении, относитесь к вышеизложенному с недоверием.

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Тэги: , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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