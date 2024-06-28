Обновление BIOS от MSI открывает красную дорожку для процессоров AMD Ryzen 9000

Сначала восходят к аксиомам, а затем спускаются к практике (Ф. Бэкон).

28.06.2024

MSI готовит существующие платы AM5 к выпуску чипов AMD Zen 5. В то же время бренд исправил ошибки, приводившие к несовместимости с некоторыми графическими процессорами GeForce, и одновременно улучшил разгон.

Поскольку грядущие процессоры AMD серии Ryzen 9000 для настольных ПК уже не за горами, производители материнских плат начали изо всех сил стараться обновить свои BIOS, чтобы обеспечить их поддержку заранее. Таким образом, чтобы быть уверенными, что владельцы материнских плат смогут беспрепятственно перейти на лучшие процессоры, которые может предложить Ryzen, MSI одной из первых выпустила BIOS AGESA Combo PI-1.2.0.0.

Это обновление нацелено на все платы AMD серии 600 от MSI, включая модели X670E, X670, B650 и A620. Это фантастика, так как это означает, что все платы — даже бюджетные — будут поддерживать обновление ЦП. Однако убедитесь, что ваша плата может обеспечить достаточную мощность для нужного вам процессора, чтобы избежать каких-либо проблем. MSI должна обновить свой список поддержки, как только эти ЦП выйдут.

MSI также внесла несколько изменений для повышения производительности и стабильности чипов AMD Ryzen 9000. Благодаря этому у вас должна получиться более плавная и плавная работа, если вы решите обновить свой чип.

Наконец, MSI устранила несколько проблем, касающихся совместимости с графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 4000. Особенно это касается моделей RTX 4070 и RTX 4060, которые ранее страдали нестабильностью. Не стоит забывать и об обычных исправлениях ошибок и оптимизации для повышения общей эффективности системы.

MSI рекомендует всем владельцам серии 600 обновиться до последней версии, чтобы воспользоваться этими улучшениями. Если у вас есть плата с чипсетом серии AMD 600 и вы хотите быть готовы к Ryzen 9000, вы можете проверить страницу вашей материнской платы, чтобы загрузить последнюю совместимую версию BIOS. Просто не забудьте сохранить настройки перед обновлением, чтобы не потерять предыдущие настройки или разгоны.

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