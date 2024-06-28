Microsoft останавливает принудительное обновление Windows 11, поскольку оно портит компьютеры

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28.06.2024

Хотим мы этого или нет, Microsoft стремится обновлять наши установки Windows 11. Однако миссия компании по созданию общей базовой версии своей операционной системы, конечно, вызывает проблемы. Теперь, спустя четыре месяца после того, как компания начала последнюю серию принудительных обновлений, ее планы приостановлены из-за сообщений о серьезных ошибках.

Windows 11, конечно, не привыкать к обновлениям с ошибками. Всего несколько месяцев назад Microsoft выпустила версию операционной системы, которая делала невозможным изменение фотографии, связанной с вашей учетной записью пользователя. Хотя этот пример относительно незначителен, сообщаемые эффекты для этого конкретного патча гораздо более неудобны и серьезны.

Обновление 23H2, как следует из его названия, впервые было запущено во второй половине 2023 года. Однако Microsoft начала автоматически применять обновление ко всем ПК с февраля 2024 года. За это время появились две незначительные ошибки, связанные с патчем, влияющие на приложение Photos и браузер Edge. К сожалению, осталась и одна серьезная проблема, а именно риск возникновения цикла загрузки.

В связи с этим Microsoft приостанавливает автоматическое развертывание обновления на всех устройствах. Справедливости ради стоит отметить, что эта проблема была обнаружена 25 июня, так что она, по крайней мере, быстро реагирует на отзывы затронутых пользователей. Компания объявила об изменении политики в блоге известных проблем Windows 11 23H2 (через Tom’s Hardware).

К счастью, эта проблема с большей вероятностью затронет ПК, использующие инструменты виртуальных машин, поэтому число пользователей, подвергающихся риску, должно быть относительно небольшим. Тем не менее, если вы не в этой лодке, нет ничего плохого в том, чтобы наконец нажать на курок и запустить этот давно назревший набор обновлений.

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