Корпус Cougar в стиле аквариума больше похож на космический корабль, чем на корпус ПК

27.05.2024

Компания Cougar превзошла сама себя, выпустив новое шасси FV270 RGB, обеспечивающее захватывающий вид на любые внутренние компоненты ПК. По разумной цене бренд предлагает один из самых красивых чехлов на рынке, от которого наверняка у многих отвиснет челюсть.

Как только вам кажется, что вы все это видели, неожиданно появляется отличный взгляд на устоявшиеся формулы. Хотя Cougar не изобрел велосипед заново с FV270 RGB, он служит ярким примером чертовски красивого корпуса. Используя всеми любимый дизайн аквариума, бренд расширил переднюю часть стекла дальше к середине, придав ей великолепный изгиб вокруг переднего левого края. Кроме того, углы передней левой и правой сторон уголка FV270 RGB соединяются с основным корпусом, создавая плавное ощущение, напоминающее космический корабль.

Все в нем кричит о научной фантастике, от чистой белой рамы до ступиц вентиляторов с бесконечным зеркалом. Не стоит забывать и о линиях с RGB-подсветкой на рамах вентиляторов. На первый взгляд кажется, что внутри FV270 RGB происходит гонка Tron Light Cycle.

Тем не менее, чего стоит космический корабль, если он не может адекватно обеспечивать своих обитателей? К счастью, в FV270 RGB есть место для всего, включая материнские платы E-ATX, видеокарты шириной 450 мм (при вертикальной установке), процессорные кулеры высотой 180 мм и блоки питания длиной 250 мм. Что касается хранилища, мы получаем место для четырех 2,5-дюймовых дисков, два из которых также поддерживают 3,5-дюймовые жесткие диски.

Что касается охлаждения, FV270 RGB имеет достаточно большие размеры (268 x 530 x 512 мм), что оставляет достаточно места для вентиляторов. Cougar утверждает, что в корпусе можно разместить до трех 120-мм вентиляторов сверху, двух 120-мм вентиляторов спереди, одного 120-мм сзади и трех 120-мм вентиляторов снизу. Компания также использует один из последних трех, чтобы добавить немного изюминки. Cougar также не забыл о поклонниках жидкостного охлаждения: FV270 RGB поддерживает радиаторы диаметром 360 мм сверху, 280 мм спереди, 240 мм снизу и 140 мм сзади.

FV270 RGB оснащен четырьмя предустановленными вентиляторами RGB, подключенными к концентратору с вентилятором и разъемами RGB. Он также оснащен съемными верхним и нижним кронштейнами без инструментов, что упрощает установку вентилятора и радиатора. Кроме того, Cougar закрывает каждый воздухозаборник съемным сетчатым фильтром, чтобы защитить ваши компоненты от шерсти и пыли домашних животных, будь то с Земли или из космоса. Наконец, для ввода-вывода мы находим один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.0 Type A и четырехполюсный аудиоразъем.

FV270 RGB доступен в черно-белом цвете по цене 179 долларов на Newegg. Неплохо для посылки на руках.

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