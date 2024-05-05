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SK Hynix представила твердотельные накопители емкостью 300 ТБ, которые, вероятно, не предназначены для игр1 мин для чтения

05.05.2024
SK Hynix представила твердотельные накопители емкостью 300 ТБ, которые, вероятно, не предназначены для игр

SK Hynix анонсировала новый твердотельный накопитель, обладающий выдающейся емкостью, достаточной для установки Red Dead Redemption 2 или Baldur’s Gate 3 более 2000 раз. Это корпоративное решение знаменует собой еще одну попытку удовлетворить растущий спрос на решения для быстрого хранения данных, ориентированные на искусственный интеллект.

Хотя в последнее время размеры твердотельных накопителей замедлились, поскольку производители больше внимания уделяют скорости, гонка за максимальной емкостью еще не закончилась. Время от времени мы слышим о чипе X-layer NAND от Micron или Samsung, который обещает больше при той же занимаемой площади, но вот спустя годы потребительские твердотельные накопители по-прежнему имеют максимальную емкость 8 ТБ. Ну, по крайней мере, те доступные диски, которые не требуют банковского кредита.

Сегодня к этой вечеринке присоединяется и SK Hynix, но вместо того, чтобы говорить о чипах NAND, на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея, бренд дразнил колоссальный твердотельный накопитель емкостью 300 ТБ. Хотя технически мы можем получить даже больше, используя связку SSD в RAID через дополнительную карту, SK Hynix, похоже, работает над одним диском, обеспечивающим такую ​​емкость.

Решение Pure Storage.

Решение Pure Storage.

 

Если дата выпуска модуля Pure Storage на 300 ТБ в 2026 году является каким-либо показателем, SK Hynix, скорее всего, выпустит свое решение примерно в те же сроки. Как обычно, даже если они дебютируют как дорогие серверные продукты, однажды они обязательно доберутся до нас. Если повезет, нам придется подождать всего пару лет, прежде чем мы сможем увидеть эквиваленты потребительского уровня.

Хотя SK Hynix не предоставила подробной информации о своем решении, мы предполагаем, что внутренняя флэш-память NAND может иметь около 500 слоев, чтобы достичь необходимой плотности на кристалл. Вторая важная часть — это скорость записи и извлечения данных. Таким драйверам понадобится сверхбыстрый интерфейс, может быть, PCIe Gen 6?

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Теперь с точки зрения цен, даже если мы рассмотрим самый за ТБ, доступный в настоящее время в рознице, такая емкость обойдется нам в невероятные 15 тыс долларов. К счастью, это вряд ли относится к потребительскому варианту, даже если учесть, что такой продукт в первую очередь предназначен для серверов и центров обработки данных. Знаете, искусственный интеллект и все такое. Теперь нам остается только ждать и смотреть.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, Новости

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