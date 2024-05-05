Как упражнять память, чтобы научится забывать? (Ежи Лец).

05.05.2024

Bethesda представила изменения, улучшения и исправления ошибок, которые появятся в Starfield в этом месяце. Среди них есть некоторые изменения качества жизни, которых мы ждали, а это означает, что пришло время смахнуть пыль с наших файлов сохранения.

Поскольку мы больше склоняемся к научно-фантастическим историям, я был весьма взволнован, когда Bethesda – или, как многие любят ее называть, Bugthesda – анонсировала ролевую игру в космосе. К сожалению, когда игра вышла, шумиха сменилась разочарованием, поскольку мы обнаружили, что игра не оправдала наших ожиданий. Мы не говорим, что это был полный треш или неиграбельный. На самом деле игра работала довольно хорошо, хотя определенно существовали возможности для оптимизации. Итак, наши проблемы были больше связаны с игровым процессом.

Например, у нас есть плохая привычка подбирать каждый предмет, который мы находим на карте, так как мы не проверяем их ценность заранее. Все, кто играет в ролевые игры, знают, что дела обстоят не так, и мы тоже. Тем не менее, мы продолжаем копить их до тех пор, пока не насытимся полностью и больше не сможем бежать. Хотя это и не идеальное решение, обновление этого месяца вносит небольшие изменения, которые могут нам помочь. Теперь игра позволяет игроку изменять ряд правил, в том числе «Пропускную способность». Некоторые из примечательных из них включают вес боеприпасов, боевой урон и кредиты продавца. Хотя эти врожденные моды влияют на ваш прирост опыта, поэтому будьте осторожны, чтобы не дать себе слишком большого преимущества.

Наша вторая проблема касалась навигации по карте. Нам было трудно найти продавцов в крупных городах, особенно в тех, которые имеют несколько секторов. Во многих случаях эти NPC связаны с квестами, а это значит, что мы не смогли их завершить. Мы знаем, что звучу как нуб, который не знает, как найти дорогу, но карты облаков точек бесполезны по сравнению с истинным представлением. К счастью, моддеры и фанаты пришли на помощь с такими инструментами, как MapGenie, но для меня было уже слишком поздно. Нам уже надоело искать поставщиков.

Благодаря этому обновлению мы получаем правильную карту с подробным расположением и трехмерным представлением. Разработчики даже добавили индикаторы HUD, которые показывают, находится ли ваш пункт назначения слева или справа, вверх или вниз. Отлично, нам больше не нужно открывать карту.

Нашей третьей серьезной проблемой в игре были пустые планеты, по которым вам приходилось бежать буквально километры пешком и с ограниченной выносливостью ! Добавьте к этому нашу первую проблему, и вы поймете, почему это нас расстраивало. Мы понимаем, Bethesda не может сделать каждую планету настолько детализированной, насколько это возможно. Тем не менее, трата времени на прогулку по пустой пустыне снижает погружение. К счастью, это тоже скоро уйдет в прошлое, поскольку разработчики начали дразнить наземные транспортные средства.

Это не единственные улучшения обновления; Вы можете найти гораздо больше в журнале изменений Bethesda здесь. Подводя итог, на наш взгляд, это, без сомнения, самое большое обновление Starfield. Итак, пришло время нам еще раз скачать 142ГБ. Но перед этим нам нужно закончить DLC Resident Evil Village: Shadows of Rose, чтобы освободить место.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...