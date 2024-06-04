Серия AMD Ryzen AI 300 — это нечто большее, чем просто NPU мощностью 50 TOPS

04.06.2024

В данном случае никогда не судите о книге по ее обложке или о процессоре по его торговой марке. Серия AMD Ryzen AI 300, безусловно, звучит как нечто, что должно волновать только тех, кто интересуется искусственным интеллектом, но это очень далеко от истины. Фактически, это последнее поколение мобильных процессоров для ноутбуков и карманных компьютеров, о которых только что было объявлено на выставке Computex 2024. Хотя эти чипы выглядят абсолютными первопроходцами, когда дело доходит до обработки рабочих нагрузок искусственного интеллекта, они также предлагают существенное повышение производительности в других местах, что каждый может оценить.

Нет никаких сомнений в том, что процессоры серии Ryzen AI 300 войдут в число лучших процессоров, которые вы найдете в мобильных устройствах. Вооруженная ядрами Zen 5, графикой RDNA 3.5 и нейронным процессором (NPU) XDNA 2, AMD не позволяет Intel легко испортить ее планы по доминированию на рынке. Team Red представила всего два процессора в линейке: Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 HX 365. Однако производителю есть что сказать о возможностях этих чипов, как самих по себе, так и в сравнении с конкурентами. параметры.

Моргните, и вы, возможно, пропустили это, но AMD также меняет способ маркировки отдельных процессоров в дополнение к новому всеобъемлющему бренду серии Ryzen AI 300. Новое обозначение «HX», которым пользуется Ryzen AI 9 HX 370, обозначает чип, расположенный на вершине стека. Поскольку Ryzen AI 9 365 расположен ниже вышеупомянутого процессора, он, естественно, не имеет нового значка.

Хотя все это очень много, я обеспокоен тем, что AMD приняла решение отказаться от суффиксов TDP ( U, H, HS ) и изменить значение HX. Вместо этого производителям придется выбирать пределы мощности в диапазоне от 15 Вт до 54 Вт. Похоже, что это не оставляет пользователям, заботящимся об энергопотреблении, другого выбора, кроме как копаться в спецификациях, чтобы узнать TDP своего процессора, – утомительная работа, от которой графика ноутбука уже сильно утомила нас.

Характеристики серии Ryzen AI 300

Разъяснив переход на серию Ryzen AI 300, давайте перейдем к хорошему. Количество ядер увеличилось по сравнению с серией Ryzen 8040: всего у Ryzen AI 9 HX 370 их 12. Однако это не все полноценные ядра Zen 5, поскольку в это число входят и ядра Zen 5c, а именно четыре первых и восемь вторых. Между тем, Ryzen AI 9 365 имеет десять ядер, состоящих из четырех ядер Zen 5 и восьми ядер Zen 5c.

Для непосвященных: ядра Zen 5c не следует путать с ядрами Efficient, которые есть в процессорах Intel, они являются продолжением конструкции, заложенной их предшественниками Zen 4c. Вместо этого эти меньшие по размеру и более плотные ядра имеют в своем распоряжении меньший кэш и более низкие тактовые частоты, но в остальном сравнимы с ядрами Zen 5. Таким образом, каждое ядро ​​выполняет два потока, что дает Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365 соответственно 24 и 20.

Ryzen AI 9 HX 370 Ryzen AI 9 365 Ядра (Дзен 5 + Дзен 5с) 12 (4 + 8) 10 (4 + 6) Потоки 24 20 Максимальная тактовая частота 5,1 ГГц 5,0 ГГц Общий кэш 36 МБ 34 МБ Графика Radeon 890М Radeon 880М Вычислительные единицы 16 12 НПУ ХДНК 2 ХДНК 2 ТОПЫ 50 50 TDP 15-54 Вт 15-54 Вт

Переход на графику RDNA 3.5 с серией Ryzen AI 300, естественно, приводит и к появлению новых iGPU: Radeon 890M и 880M. Помимо вычислительных блоков — 16 для 890M и 12 для 880M, об их техническом составе мало что известно. Тем не менее, AMD предоставила несколько тестов, которые мы вскоре рассмотрим.

Наконец, каждый чип серии Ryzen AI 300 оснащен NPU XDNA 2. В этой части процессора наблюдается самый большой скачок поколений: AMD заявляет о производительности около 50 TOPS по сравнению с жалкими 16, обнаруженными на процессорах серии Ryzen 8040. Более того, они обладают в пять раз большей вычислительной мощностью и в два раза эффективнее загружаются.

Тесты серии AMD Ryzen AI 300

Несмотря на то, что серия Ryzen AI 300 обещает огромный прогресс во всем, что связано с искусственным интеллектом, с точки зрения производительности процессоров и графических процессоров еще есть о чем петь и танцевать. Фактически, судя по цифрам, предоставленным AMD, мы гораздо больше заинтересованы в том, чтобы увидеть эти чипы в портативных игровых устройствах, чем в ПК CoPilot+.

Начиная с игр, AMD утверждает, что Ryzen AI 9 HX 370 может похвастаться «в среднем на 36% большей производительностью» по сравнению с процессором Intel Core Ultra 9 185H, оснащенным графикой Arc. Несмотря на то, что это непростая задача, Intel может сократить разрыв с линейкой Lune Lake, оснащенной интегрированной графикой Arc следующего поколения. К сожалению, AMD не провела сравнения процессоров Ryzen предыдущего поколения с iGPU RDNA 3, но можно с уверенностью предположить, что рост не такой большой, учитывая, что это своего рода обновление среднего поколения.

Процессоры серии Ryzen AI 300 могут стать главным кандидатом для использования в Steam Deck 2, учитывая их широкий диапазон TDP. Однако независимо от того, решит ли Valve установить его в свой портативный компьютер, такие процессоры, как Ryzen AI 9 HX 370, наверняка принесут множество готовых альтернатив.

Отходя от x86 и сравнивая серию Ryzen AI 300 с лучшими моделями ARM, AMD считает, что у нее есть преимущество с точки зрения производительности процессора. Самым прямым конкурентом Ryzen AI HX 370 на данный момент является Snapdragon X Elite, а не Apple M3, поскольку каждый из них будет использоваться в ноутбуках с Windows. Тем не менее, результаты в широком спектре приложений, включая Adobe Premiere Pro, Cinebench, характеризуют чип Zen 5 довольно благоприятно.

Преимущества серии Ryzen AI 300 варьируются от небольших однозначных выигрышей, достигающих нижнего предела в 4%, до чрезвычайно больших преимуществ, в лучшем случае 98%. Однако эти тесты, конечно же, были составлены AMD, чтобы представить свои новые процессоры в наилучшем свете. Поэтому относитесь ко всему, что вы видите здесь, с недоверием.

Конечно, AMD больше всего гордится NPU, который входит в состав каждого процессора серии Ryzen AI 300. С производительностью 50 TOPS стек компании опережает 45 TOPS, предлагаемые Snapdragon X Elite (но что такое 5 TOPS между конкурентами?). Это также превышает требования Microsoft в 40 TOPS для приложений Copilot+, таких как AI Recall.

Однако, обращаясь к более широко распространенному использованию NPU, AMD заявляет, что серия Ryzen AI 300 до пяти раз быстрее, чем Core Ultra 9 185H, взаимодействуя с большими языковыми моделями (LLM), такими как Llama v2 7B. Естественно, поскольку каждый LLM уникален, эта награда, несомненно, будет разной. Однако у XDNA 2 есть еще одна хитрость, которая должна заинтересовать тех, кто работает с большими наборами данных: «Блокировать» FP16 NPU. Эта функция должна обеспечивать производительность INT8 с точностью FP16, а это означает, что вам больше не придется выбирать между ними.

Анализ серии AMD Ryzen AI 300

Итак, очевидно, что серия Ryzen AI 300 — это нечто большее, чем просто возможности глубокого обучения. Однако это не отменяет большого внимания, которое AMD уделяет искусственному интеллекту в этих процессорах. На презентации, которую мы посетили перед их представлением, AMD заявила, что «ИИ способен революционизировать то, как мы взаимодействуем с нашими ПК», и я ценю это мнение, но мне еще предстоит увидеть убедительный пример этого в действии. Возможно, добавление дополнительных TOPS в эти чипы изменит мою точку зрения, особенно с учетом того, что в результате повышения производительности появляются новые приложения.

Пока Intel не выпустит Lunar Lake, у AMD не будет реальной конкуренции на арене x86 с серией Ryzen AI 300. Тем не менее, процессоры ARM, такие как Snapdragon X Elite, могут увидеть, что рынок пойдет в другом направлении или, по крайней мере, станет более разнообразным. Однако если отложить на мгновение хрустальный шар, то реальность, обещанная такими чипами, как Ryzen AI 9 HX 370, заманчива. В конце концов, великолепие, вызванное улучшением производительности процессоров и графических процессоров, старо, как время (или, я думаю, вычисления).

Первые ноутбуки с процессорами Ryzen AI серии 300 появятся на рынке в июле 2024 года, и я с нетерпением жду возможности проверить их возможности и универсальность. Естественно, я буду внимательно следить за первыми портативными компьютерами с ядрами Zen 5 и графикой RDNA 3.5.

Для получения дополнительных новостей Computex у нас есть все подробности о новых процессорах AMD для настольных ПК серии Ryzen 9000. Если вам больше нравятся видеокарты, Team Red также представила более тонкую версию своей флагманской рабочей станции Radeon Pro W7900.

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