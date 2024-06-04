AMD Ryzen 9 5900XT и 5800XT показывают, что процессоры AM4 просто не умрут

04.06.2024

С вашим браузером все в порядке. Не пытайтесь отрегулировать изображение. Можно было бы задаться вопросом, какой сейчас год с недавно анонсированными процессорами AMD Ryzen 9 5900XT и 7 5800XT, но на самом деле сейчас 2024 год. Похоже, Team Red просто еще не готова попрощаться со своей прочной платформой AM4.

Как вы могли догадаться по видеокартам AMD Radeon, номенклатура XT просто означает, что они быстрее, чем 5900X и 5800X. Он начинает стирать грань между типами продуктов, что может немного сбить с толку тех, кто впервые покупает, но в этом году он присоединяется к клубу очень странных схем наименования бренда. Просто возьмите серию Ryzen AI 300 в качестве примера, поскольку мы прощаемся с суффиксами U, H и HS в ноутбуках.

Однако название не более странное, чем сам продукт. Представление процессоров на базе AM4 в тот же день, когда компания продлевает свою платформу AM5 до 2027 года и представляет флагманские процессоры Ryzen 9000, безусловно, является смелым шагом. Это второй раз, когда AMD пересматривает свою серию Ryzen 5000 после представления знаменитого кэша X3D , но теперь она отстает на два поколения вместо одного. Конечно, все это вызывает вопрос: для кого именно это?

Ryzen 9 5900XT Ryzen 9 5900X Ryzen 7 5800XT Ryzen 7 5800X Ядра (Zen 3) 16 12 8 8 Потоки 32 24 16 16 Максимальная тактовая частота 4,8 ГГц 4,8 ГГц 4,8 ГГц 4,7 ГГц Общий кэш 72 МБ 70 МБ 36 МБ 36 МБ TDP 105 Вт 105 Вт 105 Вт 105 Вт

Ryzen 9 5900XT — первый процессор AMD, поскольку он модернизирует предыдущий флагман, добавив на 33% больше ядер и потоков, а также более мощный кэш. Сверху вниз характеристики превосходят оригинал без увеличения энергопотребления. Согласно внутренним тестам AMD, вы можете ожидать, что производительность R9 5900XT будет на уровне или немного превосходит Intel Core i7-13700K в таких играх, как Red Dead Redemption 2. В частности, в этой игре это в среднем улучшение на 10% по сравнению с 5900X, хотя это, несомненно, будет варьироваться в зависимости от игры.

Между тем Ryzen 7 5800XT практически идентичен своему предшественнику. Вы получаете немного более высокую тактовую частоту 4,8 ГГц и входящий в комплект воздушный кулер AMD Wraith Prism RGB, но технические характеристики не раскрывают всей истории. Будь то увеличение частоты на 0,1 ГГц или какой-то другой секретный соус, внутренние показатели производительности предполагают, что он будет на одном уровне с Intel Core i5-13600K. Если еще раз использовать Red Dead Redemption 2 в качестве примера, это означает, что вы увидите улучшение частоты кадров примерно на 5–9% по сравнению с Ryzen 7 5800X. В некоторых случаях, например, в Cyberpunk 2077, он затмевает своего соперника на значительные 12%. По крайней мере, это свидетельство масштабируемости AM4, но удивительно, что мы не увидели ничего подобного раньше.

Какими бы многообещающими ни звучали эти заявления о производительности, они, скорее всего, не смогут конкурировать с мощью Ryzen 7 5800X3D в играх. Дополнительный кэш L3 (96 МБ) обеспечивает одну из лучших возможных частот кадров, значительно превосходя серию 5000X. Где XT будет блистать, так это в приложениях и стабильности.

Цена — это главное и конечное значение для подобных продуктов, и мы еще этого не знаем. Исторически сложилось так, что AMD не была лучшей в плане рекомендуемой розничной цены. Учитывая, что в настоящее время вы можете приобрести 5900X за 240 фунтов стерлингов и 5800X за 172 фунта стерлингов, для этого потребуется на 45% больше, чтобы получить примерно 10% улучшения. Надеемся, однако, что эти предположения ошибочны. Отнеситесь к ним скептически до официального объявления.

Если AMD позиционирует их с хорошей рекомендованной розничной ценой, это поднимет планку для тех, кто находится в бюджетной экосистеме AM4, чтобы обновиться, не тратя свои сбережения на новую материнскую плату, оперативную память и процессор. В противном случае они могут легко погибнуть в воде. Мы узнаем больше, когда процессоры поступят в продажу в июле 2024 года.

Не ждите, что эти процессоры будут такими же яркими, как серия AMD Ryzen 9000 , которая также дебютировала на Computex. На самом деле, это был напряженный день для Team Red, которая также анонсировала мобильные чипы серии 300 AI, более тонкий Radeon Pro W7900 и графический процессор Instinct MI325X с памятью HBM3E.

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