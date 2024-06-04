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AMD выпускает более тонкий Radeon Pro W7900 с двухслотовым кулером

04.06.2024
AMD выпускает более тонкий Radeon Pro W7900 с двухслотовым кулером

Какими бы впечатляющими ни были возможности Radeon Pro W7900, трехслотовая конструкция видеокарты затрудняет ее установку на рабочих станциях по сравнению с ее собратьями и конкурирующими альтернативами. AMD только что анонсировала новую, более тонкую версию своего флагмана: Radeon Pro W7900DS, что должно порадовать профессионалов, заботящихся о производительности.

Несмотря на меньший размер, Radeon Pro W7900DS сохраняет те же основные характеристики, которые делают ее старшего брата одной из лучших видеокарт для искусственного интеллекта и творческих задач. Radeon Pro W7900DS предлагает те же 48 ГБ памяти GDDR6 с EEC (коррекцией кода ошибок) и 123 терафлопс пиковой производительности половинной точности (FP16), вплоть до последнего луча и ускорителей искусственного интеллекта.

Характеристики Radeon Pro W7900DS
Архитектура графического процессораРДНА 3
Лучевые ускорители96
ИИ-ускорители192
Потоковые процессоры6,144
Пиковая производительность половинной точности (FP16)122,64 Тфлопс
Пиковая производительность матрицы одинарной точности (FP32)61,3 Тфлопс
Объем выделенной памяти48 ГБ (GDDR6)
Интерфейс памяти384-битный
Пиковая пропускная способность памяти864 ГБ/с
Поддержка исправления кода ошибок памятиДа

 

Объедините эти характеристики с ценой в 3499 долларов, и Radeon Pro W7900DS, похоже, принесет большую пользу. Фактически, AMD утверждает, что карта обеспечивает производительность, сравнимую с более дорогими альтернативами, такими как RTX 5000 и 6000 от Nvidia, несмотря на то, что она стоит значительно дешевле.

Хотя AMD не предоставила нам все данные о результатах своих тестов, компания заявляет, что Radeon Pro W7900DS предлагает производительность в 2,01 раза на доллар в PCMark 10 по сравнению с RTX 6000. Карта показывает аналогичные результаты в PugetBench DaVinci Resolve и SPECapc 3ds Max 2020, обеспечивающий увеличение значения в 1,99x и 1,91x соответственно. SPECviewperf 4K Geomean менее впечатляет, хотя и имеет коэффициент 1,52x, но Radeon Pro W7900DS остается более выгодной покупкой по этим цифрам, независимо от того, как вы его сократите.

AMD выпускает более тонкий Radeon Pro W7900 с двухслотовым кулером

 

Однако обратите внимание, что Radeon Pro W7900DS и RTX 6000 сильно отличаются по цене, поскольку чемпион Nvidia для рабочих станций требует королевскую сумму в 6800 долларов за карту. Таким образом, ценность Radeon Pro W7900DS должна быстро окупиться для тех, кто создает рабочие станции с несколькими графическими процессорами. В связи с этим AMD квалифицировала до четырех Radeon Pro W7900DS, работающих в тандеме в одном корпусе рабочей станции.

Неясно, как конструкция с двумя слотами влияет на рабочую температуру, поскольку Radeon Pro W7900DS, естественно, теперь имеет меньше радиатора для охлаждения. Тем не менее, мы не ожидаем, что это станет проблемой, учитывая, какой запас мощности предоставлялся оригинальной конструкцией с тремя слотами. Тем не менее, это стоит иметь в виду.

AMD выпустит Radeon Pro W7900DS 19 июня вместе с обновлением своего программного стека ROCm. В ROCm 6.1 будет представлено больше фреймворков искусственного интеллекта, включая TensorFlow, а также бета-поддержка WSL 2 (подсистема Windows для Linux).

У нас есть еще новости Computex, в том числе подробности о новых процессорах AMD Ryzen серии 9000 для настольных ПК и мобильных чипах серии AI 300.

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Тэги: , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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