Nvidia создала Землю-2, чтобы предсказывать погоду с помощью ИИ

04.06.2024

Платформа 3D-графики реального времени от Nvidia, Omniverse, делает шаг вперед на выставке Computex 2024. Создавая полную симуляцию нашей планеты и называя ее Землей-2, команда Green использует ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект (ИИ) для прогнозирования погоды. защищая вас от стихии.

Названная «цифровым двойником» нашего собственного дома, Nvidia использует искусственный интеллект, чтобы «предсказывать будущее нашей планеты, чтобы лучше предотвращать катастрофы или понимать изменение климата». В настоящее время она применяется только на Тайване через местное Центральное управление погоды для обнаружения выходов тайфунов на сушу, но цель состоит в том, чтобы сделать модель глобальной, чтобы мы все могли «лучше понять влияние сегодняшних действий на мир завтрашнего дня».

Используя генеративную модель искусственного интеллекта CorrDiff, обученную на данных метеорологических исследований и прогнозирования (WRF), Nvidia заявляет, что уже может генерировать погодные условия с разрешением, в 12 раз превышающим разрешение других инструментов, сужая расстояние с 25 км до всего 2 км. Это делает его в 1000 раз быстрее и в 3000 раз эффективнее, чем традиционные альтернативы физическому моделированию. Заглядывая в будущее, следующим шагом будет дальнейшее сужение этого подхода, чтобы предсказывать погоду с точностью до десятков метров.

Получив информацию, Omniverse использует PALM, физическую модель, которая имитирует пограничные слои атмосферы и океана, чтобы дать вам визуальное представление. То, как это будет затем передано публике, зависит от того, кто проводит симуляцию, но я предполагаю, что для этого, вероятно, будет использоваться цифровой человек.

Что такое цифровой человек?

Стремясь сделать взаимодействие с машиной максимально реалистичным и чутким, Nvidia создала так называемого цифрового человека. Он выходит за рамки ChatGPT на несколько шагов, начиная с принятия голосовых подсказок в ходе разговора, а не текстовых. Затем он формирует ответ в реальном времени и передает его от гуманоида на ваш экран. Они также могут реагировать на ваше окружение с помощью вашей камеры. Это открывает целый ряд проблем с конфиденциальностью, но в наши дни это нормально.

Предполагается, что цифровые люди займут пространство дизайна интерьера с помощью искусственного интеллекта, помогая вам обновить свой дом. Они будут вашим личным медицинским работником, обеспечивая более своевременное лечение. Вы сможете найти их в качестве агентов по обслуживанию клиентов, наставников и, возможно, моих наименее любимых представителей брендов искусственного интеллекта, которые расскажут вам, что вам следует носить и какие технологии будут следующими в моде.

Это возможно, поскольку каждый из них использует предварительно обученную модель искусственного интеллекта, называемую микросервисом Nvidia Inference (NIM). Для простоты вы можете считать их отдельными цифровыми людьми, которые являются экспертами в своей области. Со временем вы сможете собрать команду NIM, чтобы объединить опыт, улучшить свою компанию или просто выполнять повседневную работу. Вам даже не нужно будет слишком тщательно думать о том, как настроить команду, так как вы можете дать задачу лидеру и позволить ему выбрать подходящих кандидатов, чтобы разобраться в проблеме.

Поскольку бренд упаковывает и оптимизирует каждый NIM для работы с текущей базой установок CUDA, вы даже сможете запускать многие из этих усилий по искусственному интеллекту локально на своем собственном устройстве, при условии, что у вас есть графический процессор Nvidia. Однако ваш опыт может варьироваться в зависимости от того, что вы можете сделать, поскольку новые видеокарты будут лучше справляться с задачами с большим количеством TOPS.

Нынешние примеры цифровых людей, мягко говоря, немного неправильные, но это только начало. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг прокомментировал их внешний вид перед презентацией, подчеркнув, что, хотя они более привлекательны, вам нужно сначала «пересечь жуткую пропасть реализма». Однако следует отдать должное: создать что-то подобное непросто. По сути, это ИИ, объединяющий ИИ для создания анимированной 3D-сетки, дополненной подповерхностным рассеянием, отслеживаемым в реальном времени, для имитации попадания света на кожу.

Неиспользованный потенциал NIM одновременно захватывает и пугает. С одной стороны, было бы неплохо получить своевременную медицинскую помощь, не создавая нагрузки на Национальную службу здравоохранения здесь, в Блайти, и не выставляя чрезвычайных счетов в США, но неточность больших языковых моделей (LLM) пока не внушает доверия при обращении с такими деликатные темы. Возникает также вопрос, где Nvidia собирает данные для определения своих NIM и являются ли они этичными.

Чтобы узнать больше о Nvidia на Computex, ознакомьтесь с новым брендом SFF Enthusiast GeForce для компактных ПК и Project G-Assist, который дает вам игрового помощника с искусственным интеллектом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...