Первоначальные тесты подтверждают заявления AMD о IPC для Zen 5

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26.06.2024

Результаты первых тестов архитектуры AMD Zen 5 являются многообещающими, поскольку заявленный прирост IPC (количество команд за цикл) кажется верным. Говорят, что настольные варианты более производительны, чем их монолитные мобильные аналоги.

По словам Дэвида Хуанга, которому удалось заполучить ноутбук на базе готовящегося к выпуску процессора серии Ryzen AI 300, заявления AMD не сильно отличались от результатов тестов. Как показано в блоге Хуанга, рассматриваемый процессор представлял собой Ryzen AI 9 365 с четырьмя ядрами Zen 5 с тактовой частотой до 5 ГГц и шестью ядрами Zen 5c с тактовой частотой 4 ГГц. При прохождении теста Geekbench 5 процессор показал прирост IPC от 17% до 18% по сравнению с Zen 4, что примерно соответствует заявленным AMD 16%. Эти цифры еще больше улучшаются при загрузке всех потоков, достигая прироста IPC в 67% в многоядерном тесте.

Geekbench 6, с другой стороны, показал немного меньшее улучшение: прирост IPC в одноядерном режиме составил от 15% до 17%, а в многоядерном – на 51%. В наборе тестов SPEC CPU 2017 Ryzen AI 9 365 показал прирост IPC примерно на 10% по сравнению с Zen 4. Однако имейте в виду, что процессоры AMD обычно имеют некоторые недостатки в некоторых из этих тестов.

Поскольку Хуанг проводил эти тесты на нерозничном инженерном образце с использованием 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500, AMD и производитель ноутбука могут провести дополнительную оптимизацию перед выпуском.

Хуанг также заметил, что этот чип Zen 5 Strix Point справляется с обработкой ветвей намного лучше, чем Zen 4, обеспечивая при этом лучшую производительность чтения из кэша L2. Однако AMD увеличила задержку вычислений целочисленного сложения 128/256/512 бит SSE/AVX/AVX512 SIMD до 2 циклов, что, вероятно, позволит процессору поддерживать более высокие тактовые частоты.

В отличие от многочиплетного подхода настольных вариантов Zen 5, мобильные версии (также называемые Strix Point) являются монолитными, в них ЦП, iGPU и NPU (Nural Processing Unit) расположены на одном кремниевом блоке. Кроме того, в отличие от своих настольных аналогов, ядрам мобильного Zen 5 приходится обходиться половиной кэша L3 объемом 16 МБ, а Zen 5c получает меньшие 8 МБ для распределения между всеми шестью ядрами.

AMD Zen 5 Strix Point, похоже, удерживает свои позиции даже на незаконченных машинах, давая нам надежду на конечные продукты. Мы с нетерпением ждем, что это новое поколение ЦП может предложить как геймерам, так и профессионалам.

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