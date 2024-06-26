Мобильные процессоры Intel Arrow Lake-HX могут получить 24 ядра

26.06.2024

Intel может разместить до 24 ядер в своих мобильных процессорах Arrow Lake-HX. Ожидается, что чип будет потреблять от 45 до 55 Вт, но при этом не будет поддержки AVX-512.

По данным InstLatX64 on X, Intel может работать над 24-ядерным 24-поточным мобильным процессором. Этот чип будет основан на архитектуре Arrow Lake и, скорее всего, будет моделью Arrow Lake-HX. Источник информации также отметил, что этот прототип процессора работал на частоте 3 ГГц, но не имел поддержки AVX-512. Тем не менее, это не единственное устройство без поддержки AVX-512: в списке также указан еще один 16-ядерный 16-поточный чип, работающий на частоте 3,5 ГГц.

Самая большая компоновка чипов, скорее всего, будет состоять из восьми высокопроизводительных ядер Lion Cove и 16 эффективных ядер Skymont. Все это сочетается с новым интегрированным графическим процессором Xe2 Battlemage.

Этот процессор был маркирован как «Arrow Lake Client Platform/ARL-S BGA SODIMM 2DPC» внутри тестовой материнской платы. В дополнение к подтверждению того, что такой ЦП будет припаян к плате в Ball Grid Array (BGA), последний, похоже, имеет два слота SODIMM. Другими словами, эта платформа может иметь сменную/обновляемую оперативную память.

Судя по всему, это могут быть адаптированные версии настольных версий. Если это правда, Intel должна обеспечить заметное повышение производительности ноутбуков высокого класса, некоторые из которых могут быть предназначены для геймеров. Кроме того, с появлением на горизонте недавно появившегося 24-ядерного чипа, содержащего на восемь ядер больше, чем стандартные модели Arrow Lake-H, мы движемся к появлению некоторых интересных ноутбуков.

Как вы можете догадаться, установка большего количества ядер требует большей мощности для работы. Проблема в том, что ноутбуки не имеют такого большого запаса мощности и охлаждения, поэтому ожидаемого TDP от 45 до 55 Вт может быть недостаточно, чтобы полностью раскрыть потенциал этих чипов. По этой причине некоторые производители ноутбуков могут позволить своим моделям пересекать эту линию TDP – по крайней мере, короткими периодами – для обеспечения большей производительности, когда это необходимо. Но, как обычно, относитесь ко всему вышесказанному с недоверием до официального объявления.

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